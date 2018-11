Til Eftertanke: Non-shop-amok til årets vildeste forbrugsfest

Når vi lokkes af utrolige tilbud om store rabatter og betalingsterminalerne gløder, giver det helt klart nogen en mere gunstig bundlinje i regnskabet. Vi forbrugere får mulighed for at købe ting, vi troede, vi havde brug for, til uhørt lave priser. Producenter og forhandlere kan høste profit. Men hvem narrer vi?

I år blev min black friday grøn og skøn. Det var et valg, jeg bevidst traf, fordi jeg godt ved, at jeg ikke bliver lykkeligere af at købe - ej heller til nedsat pris. Men også fordi jeg har indset, at det er mig selv, der betaler prisen for køberiet i sidste ende. Der er kun én til at betale prisen for varerne, og det er forbrugeren. Så når vi køber til nedsat pris på én dag om året, ja, så ved jeg godt, at jeg betaler for tilbuddet på årets andre dage. Økonomisk, men også i forhold til overbelastning af klodens ressourcer.

Nå, men tilbage til den grønne fredag. Jeg er initiativtager og forstander på en ny højskole i Odense, Byens Højskole, hvor vi ikke kun taler om at handle bæredygtigt, men også gør noget ved det. Det gør vi os stor umage med at gøre i alle handlinger. Lige fra råvarerne til mad vi spiser ved langbordet i spisesalen sammen med gode mennesker tirsdag aften til de blomster, der står på bordene. Begge dele er 100 procent økologisk og handlet så lokalt som muligt.

Bæredygtighed er også at forholde os til den verden, vi er en del af og tage del i ansvaret. Tidligere og nuværende generationer har udsat Moder Jord for et massivt ressource-misbrug og nu er det "os, der er den". Vi bliver nødt til at gøre noget særdeles aktivt for bremse en noget kedelig udvikling. Så det gør vi.

Da jeg blev spurgt om Byens Højskole ville åbne dørene for Grøn Fredag, var jeg slet ikke i tvivl. Naturligvis, var mit svar. Og sådan blev det. Den fredag, hvor mange rendte rundt i butikkerne fysisk og på nettet for at shoppe totalt amok, åbnede vi dørene for mennesker, der ville give en hånd til andre. Spisesalen blev omdannet til et stort byttemarked, hvor man kunne aflevere ting og sager til andre, der kiggede forbi for at hente de samme ting og sager. Ingen penge involveret. Kun lysten til at give ud af overskuddet i egne gemmer og til at modtage i taknemmelighed.

Mange af de, der kom, slog sig ned til en kop kaffe og en snak om stort og småt. Der blev især talt om det ræs, der foregik lige uden for dørene, og hvordan Grøn Fredag var et livgivende frirum.

Nu kunne jeg komme med en lang svada om, at black friday udover at lokke penge ud af os også er en forbrugerfest, der skader miljø og klima kolossalt. Alle de varer, vi køber, er pakket ind i masser af emballage. Masser af plastic. Transporteret over lange afstande på motorvejen eller i luften.

Mange af produkterne er desværre produceret i fjerne egne af verden, hvor arbejdsmiljø lader meget tilbage at ønske. Hvor betalingen for arbejdsindsatsen er langt fra fair og dermed ikke gavner medarbejdernes livsvilkår. Jeg kunne komme med en lang svada om, at verdenssamfundet har vedtaget 17 mål om en bæredygtig udvikling, de såkaldte 17 Verdensmål.

Men den svada behøver jeg ikke komme med, fordi vi det jo godt. Medierne er heldigvis efterhånden godt fyldt med oplysning om både klima, miljø og verdensmål. Så hvordan kan det være, at vi i år valgte at slå omsætningsrekord på en sort fredag i november måned?

Alene i Danmark købte vi i år på black friday varer med vores Dankort for lige omkring to milliarder kroner. Dertil skal lægges alle kontante betalinger og via MobilePay.

På én dag.

På trods af mere oplysning om klodens tilstand, menneskers livsvilkår og vores rolle som forbrugere, køber vi stadig vildt og voldsomt ind. Masser af ting, vi for langt størstedelen formentlig ikke har umiddelbart brug for. Vi skifter elektronik, tøj, sko, hvidevarer, køkkengrej ud, selvom det vi har stående derhjemme stadig virker og dermed har værdi. Flyselskaberne lokkede fredag med ekstra rabatter, så mon ikke der røg en ekstra rejse i indkøbsturen hos en del af os? Det er skønt med en ekstra lille impulstur til nedsat pris. På kort sigt.

Hvordan skal vi sikre en bæredygtig udvikling, når vi som forbrugere lader os lokke af ussel mammon? Det er "os, der er den". Oplysning og let adgang til bæredygtige varer og løsninger er vejen frem. Der har vi alle et ansvar. Forbrugere. Producenter. Forhandlere. Sammen kan vi sikre, at verdensmålene bliver realiseret inden for den fastsatte tidsramme. Det er i øvrigt i 2030, altså om ikke så forfærdelig mange år. Udviklingen går desværre lidt for langsomt, og vi er nødt til at tage nogle større skridt end dem, vi tager lige nu.

Vi kommer til at invitere til mange grønne og skønne dage i Byens Højskole. Faktisk ønsker vi, at alle dage bliver grønnere. Vi åbner dørene insisterende og inviterende til et fællesskab, hvor vi vil inspirere hinanden til mere bæredygtig adfærd i vore hverdagsliv. Det er nemlig os, der er den. Nu og i fremtiden. Sammen kan vi hjælpe hinanden med at forandre verden og indfri verdensmålene.

Et skridt til en mere bæredygtig adfærd kunne være at sige nej tak til tilbud, der er for gode til at være sande. Sådan er det med black friday. Det er forbrugernes festdag. Klimaet og Moder Jord deltager ikke i festlighederne. Det gør de heller ikke i den forbrugerfest, der nu starter for alvor i en måned med en højtid, der, så vidt jeg er orienteret, ikke handler om at købe gaver og mad i overflod, men om noget helt andet. Jeg håber, at vi i år ikke sætter en ny gaverekord, men besinder os og giver os den allervigtigste gave, vi kan give hinanden.

Glædelig december.