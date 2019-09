Til Eftertanke: Livets fællesskab

Vi mødtes første gang en meget varm augustdag for 47 år siden. Første dag i skolen. Børnehaveklassen. Det var i starten af 1970'erne. Tøjet var farverigt, håret på vores mødre meget højt og øjnene mere blå, end de er i dag.

Vi sad der, på kanten til det, der skulle blive vores fællesskab de næste mange år. Spændte, forhåbningsfulde, sommerfugle i maven og helt klar til at suge læring og muligheder til os.

I lørdags sad vi der igen. Nogle af os. Tiden kan ses på os, men når vi træder ind i det fællesskab, der bar os gennem folkeskoletiden og for mange af os også gennem gymnasiet, betyder det ikke noget, at tiden har givet slappere hud, tyndere hår og lidt omfordeling af kroppens depoter.

Vi var 18 børn, senere unge, i min folkeskoleklasse. 9.D. Da vi gik ud af skolen i 1982 besluttede vi os for at holde kontakten. Det tror jeg mange skoleklasser gør. For os lykkedes det. Den første fredag i december mødtes vi hvert år, og den tradition holdt vi godt fast på i rigtig mange år, men for nogle år siden begyndte det at skride lidt. Traditionen blev ophævet for en tid. Heldigvis tog én i klassen initiativ til at mødes igen, og det var i lørdags.

Der er ikke 18 tilbage i vores fællesskab. Én af os er død efter mange års svær sygdom. Én anden har vi ikke set i rigtig mange år og ingen af os ved desværre, hvad der er sket i hendes liv. Og en tredje gik ud af vores klasse inden vi afsluttede folkeskolen, og ham har vi kun set et par gange siden.

Nogle af os er blevet rigtig gode venner og ses ofte. Vi følger hinanden gennem livets muligheder, glæder og besværligheder. Min barndoms- og klasseveninde boede lige overfor mig i parcelhuskvarteret. Vi fulgtes ad til skole hver dag gennem mange år og da vi gik ud af gymnasiet, var vi så tætte, at barndomsvenskabet blev erstattet af voksenvenskab, og sådan har det været lige siden. Som i mange relationer har vi været udfordret af afstand og fravær i perioder, men vi er der. Det ved vi, det sætter vi pris på og det værner vi om.

Hvad taler man om når man ses efter flere års fravær? Hvordan mon det føles at ses igen? Disse tanker optog mig, da jeg kørte til Aarhus for at møde mine klassekammerater en varm augustdag i sidste uge. Jeg kan kun tale for mig selv, men det blev en ganske særlig og fin dag. Da vi sad der på terrassen som 9.D med fælles historie og med mange års levet liv i bagagen, var det som at træde ind i et velkendt og kærligt rum og et fællesskab præget af åbenhed, tillid og varme. Ret hurtigt fik vi overstået høflighedsfraserne, og bevægede os ind i de samtaler, der handler om de liv, vi lever, har levet og det, vi drømmer om for fremtidens liv.

Det, der slog os, undervejs i vore samtaler var, at vi alle har bøvlet med livet i en sådan grad, det har for en tid har medført sygdom. Stress, depression, angst har været en del af vores liv som voksne. Nogle ramt hårdere end andre. Det har været for stor ubalance i arbejds- og hverdagslivet. Det var slående, at det har været et vilkår for os, og det brugte vi en del af vores tid på at sætte ord på. Det var befriende let og trygt for os at være i, sikkert fordi vi kender hinanden så godt og igennem så lang tid. 47 år er trods alt ret meget ud af 53 års levet liv.

De fysiske skavanker er også begyndt at vise sig. For drengenes vedkommende var det tydeligt at vægtbalancen er gået i uorden. Det er som om, at maverne er blevet større med årene, og ja, det kan medføre andre skavanker i ben, ryg og knæ. Det fik vi også talt lidt om og vigtigheden af at holde os godt kørende, også fysisk.

Vi begynder at miste vore forældre. Flere af os har ikke længere levende forældre. Vi er opvokset i et lille lokalsamfund uden for Aarhus, hvor vi alle kendte til alle. Vi mødte ikke kun klassekammeraternes forældre til møder og fester i skolen, men også i Brugsen, til vejfesten, i foreningslivet og til byfesten. Derfor handlede vores samtaler naturligvis også om hvordan vore forældre har det. De er, hvis de lever, alle mellem 75 og 80 år, er blevet bedsteforældre, gråhårede og begyndt at blive ramt af aldersrelaterede sygdomme. Jeg mistede mine forældre for mange år siden, men i lørdags blev minderne om dem levende igen, da mine klassekammerater også kunne dele historier om dem med mig.

At møde mine midaldrende (det vil de nok ikke kaldes) klassekammerater igen var helt igennem en skøn oplevelse. At mærke at det fællesskab, der har været vigtige trædestene for mit liv, stadig har så stor betydning for mig, er ganske særligt. At være sammen som børn og unge så mange timer og i et lille samfund som det, jeg er vokset op i, sætter spor og retning. Det præger det, der skal komme efter og i mit tilfælde har 9.D altid haft en særlig plads i min historie og i mit hjerte. Det er stadig tilfældet.

Da vi aftalte i 1982 at mødes årligt, var vi unge mennesker på vej ud i livet. Høje på energi og med en god folkeskoletid i bagagen som vi ikke ønskede skulle stoppe. Derfor ville vi mødes og bevare fællesskabet. Det var måske ungdommens naivitet, der prægede vores aftale, men det er lykkedes for os at bevare kontakten, nærværet og følelsen af fællesskab.

Vi aftalte at traditionen om at mødes hvert år må genoplives. Så vi er allerede i gang med at sætte kryds i kalenderen til næste års klassekomsammen. Det bliver igen sensommerdag og jeg vil glæde mig til igen at møde min barndoms venner og minder til nærværende samtaler om det, der er her og nu, og det der var.