Til Eftertanke: Kan vi tåle gode mennesker?

Inden jeg går over til dagens emne, blot en enkelt kommentar til præsident Trumps aflysning af besøget i Danmark: Tak er kun et fattigt ord - og så henviser jeg ellers til min forrige klumme i FAA 29. juni om "Good Beirut til USA". Men så over til dagens emne: Kan vi tåle gode mennesker?

John F. Kennedy 1963, Robert Kennedy og Martin Luther King 1968, John Lennon 1980, Olof Palme 1986, Anna Lindh 2003, de unge på Utøya 2011, Jo Cox (England) 2016 og så videre. Fælles for dem var, at det var mennesker, der stod for noget godt, værdifuldt og idealistisk, og at de blev skudt af ret tilfældige mennesker. I modsætning til gode politikere som Patrice Lumumba (1961) eller Salvador Allende (1973), der blev myrdet som led i statskup. Hvis man havde hang til konspirationsteorier, kunne man næsten tro, at der er skjulte kræfter, der ikke ønsker alt for succesfulde forkæmpere for frihed, fred og retfærdighed. Desværre er sandheden nok den, at de alle blev myrdet af mennesker, der blot havde set sig edderspændt rasende på dem - nogle af dem, som Olof Palmes formodede morder og Anna Lindhs morder, endda folk, der handlede spontant ved selve synet.

Det ustyrlige raseri synes i mange tilfælde at have handlet enten om modstand mod personerne og alt det, de stod for. Men i andre tilfælde, som John Lennons morder, skuffelse over, at den "gode" ikke var perfekt. Alle politikere har modstandere og kritikere, men kun få har som Olof Palme (eller Svend Auken) været direkte hadet af mange. Det er som om vreden bliver stærkere, hvis det handler om "gode" mennesker, end hvis der er tale om de skurkagtige eller kyniske. De "onde" politikere bliver sjældent skudt (selv om man af og til i det stille sind kan tænke: Lee Harvey Oswald - where are you now, when we need you?).

Måske kalder mennesker med høje idealer noget mørkt frem i mange. Måske født af dårlig samvittighed eller frustration over, at man ikke kan leve op til personen. For nylig kom der en film frem, som handlede om en i bund og grund god mand, som havde svært ved at holde på sine kærester, fordi de følte ubehag ved så megen godhed. Eller tænk på Søren Krarup, hvis monomane vrede mod "gode" mennesker og de humanitære organisationers "godhedsindustri" nok havde et obskurt teologisk afsæt, men i bund og grund handlede om hans manglende evne til at acceptere, at der faktisk er nogen, der vil gøre noget godt for deres medmennesker (uden at forvente belønning i det hinsides).

Når så et menneske, der gør en forskel til det bedre, er blevet ophøjet til næsten-helgen, kommet forsøgene på at pille ham eller hende ned igen. Se bare på klimabevidsthedens nye spydspids Greta Thunberg: Hvor mange, der allerede nu prøver at fange hende i "dobbeltmoral", for eksempel kritiserer, at hun rejser Verden rundt. Stop nu en halv: Ingen mennesker er perfekte - og intet selv meget godt budskab kan undgå at rumme et paradoks eller en ubehagelig følgevirkning for nogen eller noget. Lad være med at kræve at Greta er 100 provent "god", hvis hun blot gør Verden bedre.

Det fører så over i det, der næsten vækker endnu mere vrede: At de "gode" ikke kan holde alle løfter; at ikke alt det, de står for, kan virkeliggøres nu og her. Her reducerer vi os ofte til børn, der er mere frustrerede over den forælder, der kun giver 8 af 10 lovede julegaver, end den, der ingen giver. Tænk på, hvor meget vredere man var på Poul Nyrup, der skar i efterlønnen for at bevare den, end på Anders Fogh, der ville afskaffe den!

På den måde er faren for den nye regering, som nu begynder sit arbejde, ikke kritikken fra den "blå" opposition (hvis selvopgør er et interessant og malerisk drama i mange akter), men de skuffede forventninger fra regeringens eget bagland: Hvordan kan det være en børnevenlig regering, når et barn er faldet af gyngen i Næstved? Hvordan kan det være en grøn regering, når der stadig kører biler over Lillebæltsbroen? Hvordan kan det være en social regering, når der er en pensionist, der er blevet sparket bagi i Brønderslev? Og så videre og så videre.

Så er det, at os, hvis hjerte ligger lidt eller meget til venstre for midten skal huske, at fjenden altså ikke er vores egne. At vi skal huske, at politik er det muliges kunst. At der fortsat skal prioriteres. At der ikke er tre statskasser at tage af. At der ikke er kvalificerede folk til alt det, vi ønsker. Og så huske, at det vigtigste er, at vores land 5. juni 2019 fik en ny retning. En retning bort fra smålig kontrol, forkrampet nationalisme, forhånet menneskelighed og regnearks-tyranni. Lad os lade være med at tro, at de nye kræfter er "gode" (så bliver en af dem nok bare myrdet). Lad os nøjes med at kalde dem "bedre"; selv "lidt bedre" er meget bedre end før!