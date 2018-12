Til Eftertanke: Julen står for døren - husk at tage skoene af

Alt taler for, at julemanden stiller træskoene ved kaminen. Det får han ordre til for ikke at svine over hele gulvet med sod og aske fra skorstenen. Det er nyt i Danmark, at alle skal tage stilling til om deres sko skal stilles ved indgangen.

Har vi en skopolitik? Det spørgsmål stillede Jan Gintberg i en af de morsomme udsendelser, hvor han kommer landet rundt. Han ved, hvor skoene trykker, fordi han er fremme i skoene. Han går lige til kanten. På kanten af at være pinlig, men han redder altid situationen. Han går ind i folk med træsko på, selv om han aldrig har træsko på.

Tilbage til skopolitikken. Gintberg trådte indenfor i et privat hjem og stillede spørgsmålet. Jeg kender godt problemet og er altid i tvivl om, hvad man gør af sine sko. Hvis man er inviteret til julefrokost, smider man ikke skoene i entréen. Damerne har højhælede sko på. Det ser tåbeligt ud at smide dem. Eller også har de fine sko med i tasken og skifter dem. Vi mænd smider heller ikke skoene ved sådan en lejlighed. Tænk, hvis der var hul på storetåen. Selv har jeg det problem, at der bliver længere og længere ned til mine fødder.

Men i Danmark har vi altid taget skoene af, fordi vi oprindeligt var et bondesamfund. Jeg kan huske fra min barndoms besøg hos slægtninge ude på landet, at vi stillede skoene, før vi gik ind i stuen. Det var helt naturligt efter en tur rundt på gården. Møddingen var ikke altid nem at komme uden om. Den kunne også tjene som udendørs aftrædelsessted.

Senere lavede fremskridtsvenlige bønder lokummer i et særligt aflukke. Når det skulle være fint, lå det inde i huset. Bemærk, at lokum betyder sted på latin. Der er altså ikke noget ulækkert forbundet med det ord. Det er mere omstændighederne omkring et lokum, der ikke passer sig som samtaleemne for damer med højhælede sko, der går i for små sko.

Udviklingen er gået i retning af fine sko, der skal beundres. Det, som fascinerer mig, er, at det igen er blevet det rigtige at tage skoene af. Hvordan er det gået til? Selv pæne mennesker, der absolut ikke har en mødding i baghaven, kræver stilfærdigt, at man skal tage skoene af. Nej, ingen råber og skriger om at tage skoene af. Det er forbeholdt ungerne, der skal lære at træde deres barnesko.

Jeg skal ikke skyde nogen noget i skoene, men det skyldes næppe muslimsk indflydelse, selv om det er en alvorlig forbrydelse at beholde skoene på i en muslimsk helligdom. I et ørkensamfund er det endda god tone at vaske tæerne, før man går ind.

Jeg har undret mig over udtrykket at stille træskoene. Det er en omskrivning af, at en person er død. Skal det mon forstås sådan, at ved indgangen til paradis stiller man træskoene, fordi det er et helligt sted? Ude på landet var der ikke noget helligt ved at stille træskoene. Det var bare praktisk ikke at slæbe noget af møddingen ind i stuen.

Men i almindelighed smider vi skoene ved et privat besøg. Det kan være nyttigt at orientere sig ved at tælle sko ved indgangen. Hvis husets beboere og især børnene smider skoene er det et varsel om, at den mest korrekte adfærd er at følge trop. Heraf følger i øvrigt en nem regel til at regne antallet af beboere ud. Tæl skoene og divider med to.

For tiden diskuteres elevfravær i gymnasiet. Mange elever synes ikke, fravær skal registreres. Og slet ikke på den foreslåede måde, hvor selv det mindste fravær tælles som en hel time. De synes ikke, det kan kræves af dem, at de skal stå op, før fanden får sko på. Og hvad med lovligt fravær?

Hvornår får så fanden sko på? Fanden står åbenbart op før alle os andre for at drille og plage os mest muligt. Det må derfor være et meget tidligt tidspunkt, når han knap nok har fået sko på. Og står hans sko uden for døren? Udtrykket ukristelig tidligt tyder på, at Gud står op lige efter fanden. Spørgsmålet er så, om Gud er stået op, før fanden får sko på.

Angående den nye registrering af fravær, vil jeg gerne genfremsætte et forslag, som jeg fremsatte i en tale ved en julefrokost for mange år siden. Det gode ved julefrokoster er, at alle tror, en tale er morsom, når blot vi er nået forbi gløggen og et passende antal julebryg. Idéen fik jeg af en kvindelig kollega, der så op til mig. Nu ser hun ned på mig, fordi hun har fået plateausko.

Der indkøbes sutsko til alle elever. Eleverne henter hver morgen deres sutsko. Hvis de kommer for sent, fordi de dansede disko aftenen før, foregår det på listesko. Hvis de kommer for sent for mange gange, vil de modtage en såkaldt varsko. Elevernes sutsko påføres høje hæle med centimetermål, således at når året er omme, kan man ved manglende fremmøde aflæse forsømmelsesgraden ved at se, hvor langt ned hælene er slidt.

Hvis elevernes forsømmelsesprocent er for stor, risikerer de at miste deres SU. Det tilrådes eleverne at tegne en kasko. I timerne kan eleverne få lov til at at tage sutskoene af, så længe de har foden under eget bord. For at holde styr på, hvornår næste time begynder, bruges ikke længere en ringeklokke, men et skohorn.

Julen har bragt velsignet bud. Julemanden er ansat som bud hos Post Nord. Han skal uddele pakkerne. Julegaverne bliver derfor forsinket i år. Post Nord har givet ham et par hurtiggående tøfler med ret til titlen tøffelhelt, så gaverne kan nå frem efter planen. Det vil sige inden 12. januar.