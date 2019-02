I sidste uge var jeg sammen med min mand i koncerthuset i Odense. Vi skulle opleve et samtale-foredrag med Rane Willerslev, Tor Nørretranders og Svend Brinkmann.

Det, der optog mig meget ved netop denne kombination af mænd i samtale, var deres fuldstændige forskellige tilgang til både livet og til samtalen. Og jeg var nysgerrig på, om samtalen egentlig gør os klogere.

Efter at have deltaget i samtale-foredraget blev jeg lidt i tvivl, om samtalen egentlig er for alle. Når vi akademiserer samtalen, så går det alment tilgængelige af samtalen. Pludselig skal man være klog, før man træder ind i samtalen.

Rane Willerslev har jeg fulgt nøje de seneste par år, da jeg har stor faglig interesse indenfor kulturledelse. Som leder af Nationalmuseet er Rane med til at skabe et paradigmeskift indenfor offentlig ledelse. Det er en brydningstid, som kun lige er begyndt. Det er vildt spændende.

Tor Nørretranders har flere gange gjort særligt indtryk på mig. Da jeg læste hans bog "Det generøse menneske", fik jeg sådan en fornemmelse af at være i samtale med forfatteren, mens jeg læste. Da jeg senere mødte Tor til et foredrag om fællesskaber og fælled-skaber, så fortsatte "samtalen", som var det et kassettebånd, der kun var sat på pause.

Svend Brinkmann er psykolog og professor på Aalborg Universitet. Svend skrev for nogle år siden bogen "Stå fast", hvor han opfordrede os til at fyre vores coach og stå af selvudviklings-ræset. En virkelig provokerende og meget fin bog, om at holde fokus på nærværet i livet.

De tre kloge mænd har netop udgivet en bog sammen, som hedder "Det, du ikke forstår, gør dig klogere". Det er den bog, som samtale-foredraget er bygget op omkring. Min mand og jeg tager i koncerthuset iført uldfrakke og høje hæle, for at høre akademiske samtaler. Køber drinks i pausen og smalltalker med de andre gæster. Mange ligner akademikere (men det kan jo være en fordom). Jeg overvejer midt i samtale-hurlumhejet, om det er meningen, at samtalen er for alle.

Der en tendens til at smide fjernsynet ud og droppe de dårlige nyheder. Det banale er blot, at mange af de mennesker, der ikke dyrker samtalen som æstetisk udtryksform, de dyrker fjernsynet til at blive klogere (eller underholdt, og derved en slags klogere).

Jeg bliver virkelig i tvivl om den akademiske samtale egentlig gør mig klogere. Jeg er betaget og underholdt, og jeg reflekterer meget over det talte ord. Jeg elsker også selv at være i samtale og føler, at jeg bliver klogere på mig selv hver gang jeg lytter, men også når jeg selv taler.