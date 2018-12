Til Eftertanke: Godt og skidt fra året

Gennem et par år, da ungerne var yngre, eller små som vi siger, sluttede vi hver aften "putteritualet" af med en runde "godt og skidt i dag".

Det gik ud på, at de tre børn og jeg hver kunne fortælle om to gode og en skidt oplevelse fra dagen. Det kom der mange små fine fortællinger ud af. Om kedelige madpakker og livretter, venskab og det modsatte, tøj, lege, og hvad der ellers fyldte i børne- og voksenlivet i stort og småt.

Jeg kan ikke huske, hvorfor vi begyndte på det, men det sluttede, da børnene begyndte at sove hver for sig. Udover at det var hyggeligt, lærte vi også noget om hinandens liv, om hvad vi satte pris på, hvordan vi forstod vores verden og hvilke relationer, der var vigtige for os. I dag ville jeg ønske, vi havde optaget nogle af dem, men det dunkle minde om de mange tidlige aftener med "godt og skidt" er i sig selv værdifuldt. Og det havde måske også ødelagt nærværet og nysgerrigheden på hinanden, hvis vi havde haft en båndoptager stående.

Dette kom jeg i tanke om, da jeg tænkte på emner til eftertanken og besluttede mig for en række nedslag fra årets gang. Hvad har været godt og skidt i 2018? Det bliver en broget blanding fra familielivet, venskaberne, arbejdet og samfundet.

Det var en trist nyhed, da Arbejderbevægelsens Erhvervsråd for en måned siden offentliggjorde en rapport om fattige børn i Danmark.

Der var angiveligt 64.500 fattige børn i 2017. Hvilket er 12.000 flere end året før og en stigning fra 25.000 i 2000.

Jeg er jo gammel højskolelærer og har ofte til morgensang brummet med på Grundtvigs "Langt højere bjerge" med verset, "da har i rigdom vi drevet det vidt, når få har for meget, og færre for lidt". Antallet af fattige børn kan debattører og politikere strides om. Jeg tillader mig at slå fast, at det er en tendens, at det er skadeligt for børnene, som kan opleve social eksklusion, og at det er dybt oprørende og beskæmmende, at vi i vores overflodssamfund fordeler goderne så skævt.

Til gengæld var det glædeligt, at Svendborg Kommune, en række fremsynede virksomheder og min arbejdsplads gik sammen og fik etableret IndustriLab, som huser industriteknikeruddannelsen og faciliteter til brobygning til industrielle kompetencer og teknologi.

Det er vigtigt for vores lokale erhvervsliv, at der er veluddannet arbejdskraft, men når jeg tillader mig at fremdrage IndustriLab her, er det også, fordi uddannelse er en del af løsningen på fattigdomsproblemet. De 20 elever, som begynder en uddannelse som industritekniker i januar, bliver selvforsørgende og har gode karrieremuligheder. Og blandt dem er der også nogle, som har været ledige, men som nu har truffet en vigtig beslutning om uddannelse. Det er jeg stolt af at være med til at gøre muligt.

Erhvervsuddannelserne er i vælten for tiden. Men der er stadig flere, som bliver studenter. Deriblandt vores søn, som fik huen - eller for hans vedkommende faktisk en stråhat - på i sommer. Det afstedkom flere gode stunder, men det for mig mest minderige var studentergildet for familie og venner i haven, som varede til langt ud på natten, begunstiget af det fine vejr og rigelig rosé.

I Kenya, hvor jeg har besøgt skoler, gør man mere ud af at højtideliggøre uddannelse end fødselsdage. Det, synes jeg, er tankevækkende. Så vidt jeg har forstået, har det at gøre med vigtigheden af netop uddannelse i et samfund uden en velfærdsstat. Nu har vi dog stadig en velfærdsstat her til lands, omend den er i forfald, men også hos os er uddannelsesspørgsmålet jo skæbnesvangert. Derfor er det vigtigt, at vi giver værdi og anerkendelse til alle former for uddannelse blandt andet gennem ritualer og fester, som er så gode, at vi mindes dem sidenhen. Også fordi uddannelse i alle former er udtryk for noget af det vigtigste i tilværelsen. Samvær, motivation, pligt, stræben, vedholdenhed. Det var det, vi fejrede i haven i sommer. Og jeg glæder mig til, at vi skal holde en endnu en studenterfest til sommer.

Vores familie har ikke oplevet sygdom eller andre tragiske, livsomvæltende begivenheder i det forgange år. Men på allernærmeste venskabeligt hold har vi været vidne til alt for tidlig død og er derved blevet mindet om livets forgængelighed, og vi har set den sorg, som døden lader de efterladte tilbage med, sorgen, som for en tid forstener mennesket i tab, fortvivlelse og måske skyld, alt efter omstændighederne, og aldrig helt forlader det. Det ved vi fra egne erfaringer.

Jeg tror, at hver har sin sorg, når vi mister et menneske, vi elskede. Og da gælder det om at være der for hinanden, lytte, spørge og dele, så den enkeltes sorg kan blive en del af en fælles fortælling om tabet, den tabte og en anden fremtid end den, man troede stod foran en. Der er ikke en mening med døden, men måske kan det være vores opgave sammen at finde en mening i den.

Den store salmedigter Kingo skrev de stærke linjer "Glasset (timeglasset) rinder, tiden går, evigheden forestår". For nogle er evigheden et liv efter døden. Det tror jeg ikke på. Måske kan evigheden i stedet forstås som minderne og fortællingen, som holdes i live ved at blive fortalt, sammen eller hos den enkelte i dialog med sig selv.

Ovenstående kan ikke overskygge, at 2018 har været et formidabelt år for mig. Bevares, også mit glas rinder, og de briller jeg fik i sommer er allerede for svage, og løbeskaderne står i kø. Men det er jo forventeligt, og det er ikke svært at finde en mening i det. For vores familie folder sig ud i uddannelse og job, kærester (altså børnene), daglige, givende udfordringer og små sure pligter, som vi, der holder af hverdagen, sætter stor pris på. Men i det samfund jeg lever i, ser jeg tendenser, jeg er på vagt overfor. Forråelse, grådighed, ulighed, politisk afmagt. Her er der er ikke plads til eftertanker om dette, måske en anden gang. Indtil da, godt nytår.