Til Eftertanke: Er København virkelig Danmarks navle

For nylig var jeg på kulturtur i København. Det blev kombineret med familiebesøg. Det er så dyrt at tage til København, at et familiebesøg ofte kombineres med hotel og kultur. Familie og venner siger altid, at vi bare skal komme forbi, når vi kommer til København. Vi siger det samme til dem. Men de kommer aldrig forbi. Der er så forfærdelig langt til Fyn. Det nytter ikke, at jeg spørger, langt fra hvad? Og prisen er den samme både med bil og tog. Det er så dyrt at køre over Storebælt, siger københavnerne. Men er det ikke lige så dyrt den anden vej?

Med Brobizz er det meget svært at holde prisen under 1000 kroner selv om storebæltskaffen spares. Her skal jeg lige huske at nævne, at Brobizz giver forskelige rabatter til fordel for fynboer, der tager på weekendbesøg i København. Næste skridt må være at lade fynboer køre med tog for halv pris. Og endelig bør københavnere have samme fordel. Altså halv pris for at besøge Fyn. Men det hjælper nok ikke noget. Der er så langt til Fyn.

Københavnere har en sjov opfattelse af Danmarks geografi. Før håndbold-VM vidste mange københavnere ikke, hvor Herning lå. Det blev bekræftet af en tv-udsendelse for nogle år siden. Sært, at københavnere opfatter København som centrum. Enhver kan se på et kort, at byen ligger i den østlige udkant af Danmark.

København som centrum er en opfattelse, der går langt tilbage. Før svenskekrigene i 1600-tallet omfattede Danmark Skåne, Halland og Blekinge. Desuden hørte også Island og Norge med til riget. Hvis også kolonierne Trankebar i Indien, Guldkysten i Afrika og De vestindiske Øer medregnes begynder det at se fornuftigt ud at placere København som centrum. Altså i 1600-tallet.

Det er et resultat af vrangforestillingen om København som centrum, når københavnerne taler om Nordsjælland og Vestegnen. Nordsjælland er for eksempel Hornbæk og Gilleleje. Kalundborg og Nykøbing Sjælland ligger også mod Nord, men det ved de ikke i København. Det er vestsjælland.

Vestegnen er en betegnelse for den del af det tidligere Københavns Amt, der ligger vest for selve København. Oftest defineres området som bestående af kommunerne Rødovre, Hvidovre, Glostrup, Brøndby, Albertslund, Vallensbæk, Hundige, Greve, Ishøj og Høje-Taastrup. Altså byer, som ligger inden for det forhenværende Københavns Amt. Vi andre kalder det hele for København.

Kun en indfødt københavner, der bor før Valby Bakke, ser Vestegnen mod vest. For alle andre mennesker i Danmark ligger Vestegnen mod øst. Det er virkelig navlebeskuende at kalde området for Vestegnen. Den planlagte nye bydel på kunstige øer skal vel kaldes for Østegnen? Sydsjælland interesserer ikke københavnerne, så det område er lidt uklart defineret med blandt andet byerne Næstved og Vordingborg.

Alt andet end København med tilstødende egne kaldes for provinsen. Det virker som en fornærmelse, men sådan er det ikke ment. Københavnere har ganske enkelt en uklar opfattelse af det, som ligger uden for København. En bornholmer, en vestjyde og en fynbo har det til fælles, at de bor i provinsen. Gad vide, hvad det er, de har til fælles? Måske en fælles afsky for den københavnske selvoptagethed? Personlig fik jeg i barndommen den opfattelse, at København startede i Fredericia. Jeg havde et par små kusiner, der kvidrede så sødt, at jeg hørte det som københavnsk.

Nej, jeg har ikke det fjerneste mod københavnere. Jeg synes bare, deres geografiske bevidsthed er morsom. To af mine børn og et par gode venner bor i det område, som jeg kalder København. Min datter bor på Vestegnen. Min søn bor på Amager, som rigtige københavnere fra Christian den fjerdes tid ikke regner som en del af København. Og vennerne bor "oppe på landet", altså i Nordsjælland.

I det gamle Rom blev imperiet delt i Rom og provinserne. Det var fint at bo i Rom. Fest, ballade og gratis mad. Brød og skuespil til folket. Provinsguvernørerne fik ikke løn, men de fik lov til at opkræve skat mod at stille med soldater, når det var nødvendigt. I grænseegnene var der altid uroligheder, der skulle nedkæmpes. Når de kom til Rom blev provinsboerne set ned på. De var provinsielle.

Det er stadig nedladende at kalde mennesker provinsielle. Københavnerne sagde, at vi var kommet ind med fire-toget. Det er et gammelt københavnsk udtryk for at være en bonderøv fra Fyn eller det fjerne Jylland. Togturen gik til hovedstaden fra Fredericia om formiddagen og nåede København ved 16-tiden. Ingen taler om at komme ind med fire-toget til Fredericia. Der var den igen. Starter København i Fredericia?

På min kulturtur besøgte jeg Frederiksborg Slot og Nationalmuseet. Kasper Eistrup har malet et billede af kronprins Frederik. Jeg fatter ikke, hvorfor vores kronprins skal sidde på en stor sofa med plads til venner, der ikke er der. Der er også en ny udstilling med fotos af Søren Solkær. Mikkel Hansen er i selskab med Margrethe Vestager og Paul McCartney. Jim Lyngvilds udstilling af vikingerne på Nationalmusset har vakt opsigt. Det er sjovt at give vikingerne liv ved at lade dem være nutidspersoner. Men jeg er krænket over, at Harald Blåtand har brune øjne. Hvor kommer de fra? Gorm var gammel, og Thyra siger ikke noget. Nå, men jeg har ikke meget forstand på kunst. Jeg kommer fra provinsen.

Udkantsdanskerne i København er ikke begejstrede for at flytte. Det er der skrevet meget om; ofte i negative vendinger. Men det drejer sig ikke kun om at flytte en person. Det drejer sig om at sælge huset, købe et nyt hus, flytte børnene til en ny skole og skaffe job til ægtefællen. Det er ikke så nemt. Det ved alle, der er flyttet til København. Københavnerne siger, at der ikke er kultur i provinsen. Derfor vil de ikke flytte, selv om der muligvis tales københavnsk i Fredericia.

I Fredericia sker der meget på det kulturelle område. Lige nu er der gang i The Prince of Egypt, She Loves You, Shubidua, A Hero's tale og Tarzan. De fleste stykker kommer også til København. En københavner rejser nemlig ikke helt til Fredericia for at høre musik. Der er alt for langt.