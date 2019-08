Til Eftertanke: En dag med historisk betydning

Tirsdag 13. august 2019 vil jeg aldrig glemme. Den dag var jeg både vidne til og bidrog med mine ord til en ceremoni på Marienborg, som vil gå over i historien. Her knapt tre uger senere sidder dagens oplevelser og indtryk stadig i mig, og jeg tror (og håber), at det vil fortsætte på den måde en rum tid endnu. For som jeg beskrev det efterfølgende for en af de andre deltagere, så har jeg slet ikke lyst til at give slip på den historiske dag.

Tirsdag 13. august gav statsminister Mette Frederiksen en længe ventet officiel undskyldning til Godhavnsdrengene og alle andre tidligere børnehjemsbørn, som på grund af et manglende tilsyn, og dermed også svigt fra staten, var anbragt på institutioner præget af vanrøgt og overgreb. Undskyldningen havde Landsforeningen Godhavnsdrengene kæmpet for i 15 år, og adskillige socialministre var blevet spurgt og havde afvist af give dem. "Man kan i nutiden ikke undskylde for fortidens fejl" og "Det var jo en anden tid den gang", var nogle af de argumenter, som blev givet som årsag til afvisningen. Overgrebene og vanrøgten, som vi på museet i vores arbejde med blandt andet Godhavnsrapporten har påvist fandt sted på de mange (men selvfølgelig ikke alle) institutioner, brød både fortidens og nutidens lovmæssige og moralske regler. Det var en anden tid, men heller ikke dengang var det tilladt at tæve, svigte, forgribe sig på eller vanrøgte børn.

En kernegruppe af frontkæmpere har, på vegne af sig selv og de andre tidligere anbragte og svigtede børn gennem de sidste to årtier, kæmpet for en undskyldning og dermed en anerkendelse af, at det, de var udsat for, ikke burde være sket. Og at det ikke var deres skyld. Gennem hele deres liv har utallige fået gentaget igen og igen og igen, at det var deres egen skyld. At de selv var at bebrejde. Denne ubønhørlige bebrejdelse har præget disse sårbare børn ind i deres voksenliv, så de i både krop og sjæl har mærket svigtet. Byrden, de har skulle bære på grund af dette svigt og denne skyldfølelse, er blevet beskrevet som altid at skulle bære en sæk med cement på ryggen.

Tirsdag 13. august var mere end 100 tidligere anbragte samlet på Marienborg, efter at statsministeren havde meldt ud tidligere i sin tale på Folkemødet, at nu skulle den officielle undskyldning endelig gives. De færreste af os var nok helt klar, hvad vi gik ind til på selve dagen. Forhåbningen om en højtidelig dag og ord sagt med tyngde og eftertanke prægede vel de fleste af vores forventninger, og for mange af de tidligere børnehjemsbørn var det nok allermest ordet "undskyld", som var (for)ventet.

Tirsdag 13. august indfriede manges forhåbninger - og mere til. Jeg kørte til Marienborg med Godhavnsdrengene Poul og Arne. De to har gennem alle årene kæmpet helt oppe ved fronten. En kamp som sjældent har været kæmpet mod andre mennesker, men mere mod manglende forståelse. Kampen har krævet sine ofre. For hver afvisning har ikke blot svedet, men har også rippet op i tidligere tiders overgreb, og samtidig har deres fortørnelse over den manglende anerkendelse ubegribeligt nok gang på gang kunne genantænde gnisten, og kampen for retfærdighed har kunne fortsætte trods elendige odds.

Poul og Arne har gennem livet og kampen røget en masse cigaretter. Dét gjorde de også tirsdag 13. august. Gennem tiden har de utallige fælles cigaretpauser nok nærmest fungeret som en ceremoniel rygning, hvor de to sammen og ofte med de andre tidligere børnehjemsbørn, der har kæmpet med ved frontlinjen, har samlet kræfterne og sig selv. Uden at dette på nogen måde skal lyde som en reklame for rygning! Når jeg ser de to mænd og de andre tidligere anbragte stå småsludrende i en cirkel af skæbnefællesskab med røg omkring sig, får jeg ofte en klump i halsen og våde øjne - og det er ikke på grund af røgen. Nej, jeg bliver ganske enkelt rørt over at opleve så stor menneskelig styrke, fællesskab og kampgejst i mennesker, som kunne have resigneret for længst og erkendt nederlaget. Mennesker, som intet har fået foræret, men hvor mange tværtimod har kæmpet for overlevelse og en plads i verden fra barndommens tid.

Tirsdag 13. august røg de to mænd som altid mange cigaretter sammen. På vej til Marienborg måtte de lige holde ind til siden. Stige ud af bilen og tænde en cigaret. Fra bagsædet kunne jeg se dem stå med cigaretten i hver deres hånd og udveksle meget få ord. Den historiske dags intensitet og betydning var der ingen tvivl om, og ord var der ikke brug for. Videre gik turen det sidste stykke til Marienborg. Efter bilen var parkeret var der atter tid og plads til en cigaret. Nu nærmede sig det virkelig. Lidt efter lidt kom flere og flere til, og mange kram blev givet på kryds og tværs. Herefter samledes vi os midt i en skov af kameraer. Så skulle der holdes taler. Både jeg og Poul fik sagt hver vores, og så var det statsministerens tur. De fleste af jer læsere har nok ved selvsyn set og lyttet til talen, men hvad man ikke kunne fornemme, hvis ikke man var til stede, var den forløsning, som gik igennem rummet, da ordet "undskyld" blev sagt med så stor intensitet, at det på mig virkede til, at hele rummet sitrede.

Som en kalibrering af de stærke følelser afsluttede Sebastian dagen med at synge sangen "Du er ikke alene", og for mig var det kronen på det værk, som i sandhed var en historisk dag. Med ord som "Du er ikke alene. Der er en, der følger dig. Og det er helt på det rene, han har det ligesom dig" fik Sebastian skabt et fællesskab af forståelse forankret i statsministerens undskyldning. "Du er ikke alene".

Da ceremonien nåede vejs ende, gik vi i samlet flok tilbage til bilerne. Og atter engang blev der tændt en cigaret. Men jeg vil vove at påstå, at røgskyerne denne gang virkede mere til at komme fra en fredspibe, som symbolsk beseglede kampens mere end fortjente historiske sejr over årtiers vanrøgt og manglende forståelse og anerkendelse.

Jeg vil for altid huske tirsdag 13. august. Det håber jeg også, at du gør.