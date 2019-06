Forleden var jeg inviteret med til fejringen af et helt særligt venskab. Et 60-årigt venskab mellem to helt igennem fantastiske kvinder, som ser hinanden som både søstre, veninder, livsledsagere og som skæbnebeslægtede. Disse to kvinder, Vibeke og Erna, har fulgtes gennem livet lige siden, at de som ganske små mødtes, da de begge blev anbragt.

Vibeke og Erna mødtes på et børnehjem i Jylland. Vibeke boede der allerede, da Erna kom. De to husker deres allerførste møde. Erna har fortalt, hvordan hun og hendes søskende var blevet hentet af myndighederne, da de ikke kunne bo hjemme mere. "Vi fik af vide, at vi skulle på sommerferie", fortalte Erna os på museet. "Da vi ankom, sad Vipse henne på gyngen. Og da vi skulle vises rundt, så kommer hun hen til mig og siger, "hvor skal du bo?" Så sagde jeg: "jeg skal på sommerferie". Så griner hun og siger: "ha, der er ingen, der kommer på sommerferie her". Og så tog hun mig i hånden, og viste mig rundt, og siden har vi hængt sammen som ærtehalm".

De to kvinder husker tilbage på tiden på børnehjemmet med afmagt og vrede over den måde, som børnene blev behandlet på. Og samtidig husker de varmt tilbage til den måde, hvorpå de støttede og viste hinanden omsorg under umenneskelige vilkår. Men da pigerne var omkring 10-11 år, skete der yderligere en tragedie i de tos liv: Vibeke blev flyttet til et andet børnehjem. "Jeg kunne jo slet ikke finde mig til rette det nye sted. Og jeg blev ved med at sige, at jeg ville tilbage til "det gamle børnehjem" og Erna", husker Vibeke. Hvilket hun for ganske nyligt faktisk også fandt bevis på, da hun ved stor stædighed og ihærdighed fik fundet frem til sine gamle papirer på et arkiv. Der, mellem officielle skrivelser og personalets betragtninger, lå fine og sirligt udformede breve fra Vibeke til forstanderinden, hvor man med skriften fra Vibekes barnehånd kan læse, at hun høfligt, men indtrængende, og gentagende gange beder om at komme tilbage. Tilbage til Erna.

Sammen med Stine, en kær kollega og ven, tog jeg turen ned til det sydligste Danmark i bil, hvor jubilæet mellem Vibeke og Erna skulle fejres. Det var en af de junidage, hvor det stod ned fra mørke og faretruende skyformationer, og hvor vi vist endda satte rekord i antallet af lyn. På bilturen vendte Stine og jeg gang på gang tilbage til, hvor stort et indtryk, som de to kvinders individuelle og fælles historier har gjort på os, og hvor ganske enkelt fantastiske, vi synes, de er. Da vi ankom, stod det stadig ned i solide stænger, og det havde nok været planen for værterne, at fejringen skulle foregå udenfor i den smukke have i solskin. Men dén plan måtte forkastes. Men efter at gæsterne var ankommet, og der var budt velkommen, var det, som om lyset gradvist kom tilbage. Ganske symbolsk stoppede regnen, tordenen forsvandt og solen brød frem, da alle i fællesskabet var forsamlet.

Under festligheden holdt Stine og jeg en tale. Vi talte om, hvordan vi i vores del af verden er gode til at fejre begivenheder, som runde fødselsdage, parforholdets milepæle, jubilæer på arbejdspladser og fra uddannelsesinstitutioner, og vi fejrer sågar også nye hjem med "housewarmings" og nye liv med barnedåb. Men venskaber - dem har vi ikke tradition for at fejre. Desværre. For når man ser på Vibekes og Ernas venskab er en markering bestemt på plads.

Vibekes og Ernas livslange venskab ér vitterligt noget ud over det sædvanlige. De to kvinder har fulgtes ad gennem tykt og tyndt. De to er ret forskellige: Den ene er lys. Den anden mørk. Den ene er mest udadvendt. Den anden lidt mere indadvendt. Men når de er sammen, er de som ét hele. Et Ying og Yang. Som holder dem og deres verdener og historier i balance. De to kvinders venskab kunne så nemt have været gledet ud i sandet. Forsvundet i hverdagens og livets trummerum. Men nej - Vibeke og Erna har holdt om og ved hinanden gennem livet.

De to kvinder har et sort-hvidt fotografi af dem fra en pasfotoautomat. Fotografiet blev taget, da de er ganske unge og stadig boede på børnehjem sammen. På fotografiet sidder de tæt sammenslynget, og de kigger begge ind i linsen med en livsvilje og en styrke, som er mig nærmest ubegribelig, når man tager deres barndom i betragtning. Udover det billede er der massevis af andre billeder, hvor de to står tæt sammen - smilende til kameraet, og der er endda et, som er taget for ganske nyligt, hvor de har den samme slags bløde lyslilla striktrøje på. Dér fremstår de igen med samme viljekraft og forbundethed, som på det første billede. Bare næste seks årtier senere.

I vores tale til Vibeke og Erna fortalte Stine og jeg videre, hvordan hun og jeg ofte bliver mødt af undren over, hvordan vi dog kan holde at lytte til at alle disse triste historier fra tidligere børnehjemsbørn, som ikke blev anbragt under trygge og omsorgsfulde vilkår, men hvor barndommen blev præget af alt det modsatte. Til det svarer vi igen og igen, at det der faktisk fylder allermest er, hvor inspirerende, rørende og givende det er, at møde mennesker, som for eksempel de to. Mennesker, der viser deres mod, omsorg og styrke, ved blandt andet at dele deres historier. Derfor er det faktisk allermest følelsen af, hvilket privilegium det er, at vi får lov til at møde mennesker, som for eksempel Vibeke og Erna, som gør indtryk og ikke alt det triste.

Som børn begyndte Vibeke og Erna livet med minuspoint. Svigt, tab og bristede relationer prægede deres første år i livet. Så skulle de i statens varetægt, men heller ikke her viste livet sig fra sin lyse side for dem. Men de fandt hinanden, og valgte at følges ad i livet.

Ved I hvad jeg faktisk synes, er det allermest bevægende? Det er, at de to nu kæmper sammen med Godhavnsdrengene og mange andre tidligere anbragte, for at staten vedkender sig og underskylder sit svigt af fortidens anbragte børn. Og som det ikke var nok, så kæmper de også for, at nutidens og fremtidens anbragte ikke skal opleve de svigt og den vanrøgt, som de selv gjorde. Se dét er et venskab og fællesskab, som indgyder respekt, og som jeg er stolt over nu at få lov til at være del af.