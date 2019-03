Hvad skal vi med kultur og kunst? Er det ikke bare overflødigt luksus, vi må sortere fra på grund af tiderne og den økonomiske situation? Alle de livsnødvendige indsatser, som en hvilken som helst landspolitiker med respekt for sig selv er i gang med at byde over på, hvor godt de vil gøre det for ældre, børn, trafikanter og miljøet - alt dette står forrest i køen. Og her glimrer kultur og kunst ved sit fravær.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at man som leder af en kulturinstitution kan have svært at få ørenlyd for kunst og kulturs betydning set i den kontekst. Hvis du skal vælge mellem en behandling i sygehusvæsenet eller muligheden for at låne en bog på biblioteket, er resultatet givet på forhånd. Men er det virkelig sådan, at det er enten-eller?

I de seneste år har der været øget fokus på kulturen og kunsten som en af vejene til hjælp til et sundere/bedre liv eller mestring af livet. På Langeland Bibliotek arbejdede vi for år tilbage sammen med blandt andet Sundhedshuset med et projekt, der inddrog læsning. Udgangspunktet var en tro på, at det ikke kun handlede om at holde op med at Ryge og drikke Alkohol, dyrke Motion og spise sund Kost, kendt som KRAM'et. Vores alternative forbogstaver står for: Kompetencer, Relationer, Accept og Mestring. Det vil sige elementer, der er afgørende for, hvordan man håndterer modstand og belastning i livet. Her spiller for eksempel læsning en stor rolle i at give mennesker et andet perspektiv på livet ved at vise andre veje. På samme måde kan andre kunst- og kulturoplevelser være befordrende for menneskets evne til både at se sig selv og ikke mindst andre i et nyt lys. Vi arbejder stadig med den forudsætning, at det er vigtigt også at motionere andet end kroppen, og at vores arbejde også har betydning for det gode liv.

Kunst og kultur giver mening og indhold og er et væsentligt bidrag til velfærdssamfundet, til sammenhængskraften, til den mellemmenneskelige forståelse og i sidste ende til, at vi har et demokratisk, mangfoldigt og inddragende samfund. Hvor ville vi være uden museerne til at fortælle om nær og fjern fortid, lokalt som nationalt? Hvem skulle give mennesker mæle og fortælle alment om menneskelivet og dets forhold hvis ikke litteraturen, filmen, billedkunsten? Hvad ville vi gøre uden musikken?

På Fyn har Nyborg Kommune arbejdet med et projekt med gode resultater. Skal kulturen så udelukkende spændes for social-og sundhedsvognen, altså måles på resultater?

Nej, for kunst og kultur har en værdi i sig selv. Men i den store sammenhæng har vi måske glemt det, vi egentlig godt ved: At kulturen har stor betydning for det hele eller gode liv. Vi bliver fattigere og mere sjælløse, hvis det kun er det fysiske og det materielle, der tæller.