Min Mening:

Allerførst tak for krammer og kys fra Jørgen Vinther-Hansen, tak, af hjertet tak. Sender hermed samme tilbage, håber jeg kan glæde dig oftere.

At tro på landbruget finder jeg sværere og sværere, ikke mindst fordi det igen og igen viser sig, at deres organisationer lyver, forvansker, manipulerer, forfalsker rapporter, undersøgelser m.m.

Jeg spørger bare, hvordan skal man kunne tro på alle de læserbreve, kronikker med videre, der fra tid til anden dukker op i diverse medier om hvor godt det danske landbrug er, hvor gode de danske landmænd er.

Helt givet er der virkeligt gode, dygtige landmænd i Danmark, formodentligt også de bedste i verden, men hvad hjælper det, når flertallet og deres diverse organisationer afstedkommer overskrifter som "Rektor på Aarhus Universitet: Uacceptabelt og brud på retningslinjerne, at landbruget skrev med på rapport".

Læs artiklen her: https://www.information.dk/indland/2019/08/rektor-paa-aarhus-universitet-uacceptabelt-brud-paa-retningslinjerne-landbruget-skrev-paa-rapport?lst_frnt

Skrev landbrugslobbyen i virkeligheden hele rapporten? Man kan mistænke det, da det jo ikke er første gang, man har gjort det. Jeg husker tydeligt bestillingsarbejdet fra CBS.

At ellers hæderkronede institutioner som Aarhus Universitetet og CBS virkeligt vil tage del i den slags, er for mig ubegribeligt. Er det penge til organisationerne eller til enkeltpersoner?

Landbruget betaler store annoncer, helsider og hele annonceblade for at få et bedre image. For at få os danskere til at tro/mene bedre om dem, for så at sætte det hele overstyr igen og igen med disse grimme historier, der atter og atter afsløres. At tro, det kun er nogle få ligeglade brodne kar, dur ikke, for i så fald må disse have uhyggeligt stor magt og er til ødelæggelse for alle de øvrige landmænd. Så tror personligt det er på tide den/de almindelige gode landmænd gør oprør, og kommer af med de der hæmningsløse personer.

Var i København og så Trump-baby på Kongens Nytorv den anden dag. Fin oplevelse at se ham blive styret af Trump babysitters, Trump stewards, Trump ambassadører.

Læste i The New Yorker at de mener, Danmark skulle købe USA, da de så ville få betydeligt bedre, mere demokratiske forhold, som fri skole og sygeforsikring til alle, selv om de skulle betale mere i skat, mente de det ville være fantastisk for USA. Min mand syntes Trump skulle købe Mexico, så behøver han ingen mur og det er jo bare en ejendomshandel.

Jørgen E. Hansen mener vi skal købe de Vestindiske Øer tilbage, måske ikke så dumt igen. Men mon Trump ved, de er en del af USA?

Det vidste han jo helt klart ikke at øen Puerto Rico var, da han nægtede dem samme hjælp som andre dele af USA får, når der er naturkatastrofer.

I fortsættelse af min konspirationsteori om at Trump står bag Jeffrey Epsteins såkaldte selvmord, fordi han viste for meget om ham. Har I hørt, at lyset udenfor hans celle, på mystisk vis, ikke virkede, så man ikke kunne/kan se videoovervågning?

Og nu jeg er ved det, så har Ida Auken lavet en herlig video til Trump. Videoen kan findes her: Ida Auken går viralt med videosvar til Trump - politiken.dk

Nyd hende, det er genialt.