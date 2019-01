Min Mening: Ydmyghed og hovmod

Jeg har hørt, at filmen "Lykke-Per" er den mest sete danske film i 2018. Instrueret af Bille August på baggrund af Henrik Pontoppidans roman. Det er også en rigtig god film, og tv-serien, der for nylig blev vist i fjernsynet, var næsten endnu bedre.

Filmens hovedtema er modsætningen mellem ydmyghed og hovmod eller eftergivenhed og stædighed eller beskedenhed og (dum)stolthed. Hovedpersonen, Per, er en yderst velbegavet ung mand med geniale idéer. Han er visionær og fremsynet. Men han kæmper mod bagstræberiskhed, vanetænkning, magttyranni og kristen moralisme. Han er vedholdende i sin stræben, men det kammer over i stædighed og manglende selvindsigt. Den mørke kristendom, der prægede hans barndom, ligger som en skygge over hans sind, og han kæmper med at vriste sig fri. Men det kammer over i en kynisk enegang for egen vindings skyld. Filmens skildring af Per bliver lidt for entydig og unuanceret, og han fremstilles efter min mening lidt for usympatisk i sammenligning med romanfiguren. Men filmens tematik, de svære dilemmaer, er interessant og altid på spil - også i vore dage.

Ydmyghed kan meget nemt blive for meget og ende i enten kvalm falsk beskedenhed eller værre endnu i en total selvudslettende holdning. Omvendt er en vis ydmyghed også befriende, for der er da ikke noget så enerverende som selvovervurderende personer, der mener, at de er verdensmestre i alt, og at alle andre er totalt idioter. En ydmyg person kan godt sige tak, for man ved, at man ikke skylder sig selv alt; man indrømmer afhængighed af andre (det være sig Gud eller medmennesker). Ydmyghed forudsætter forståelse for, at man ikke er sig selv nok og afslører indsigt i fællesskabets betydning.

Det er godt med vedholdenhed, altså at man ikke så let giver fortabt, men vedbliver med at kæmpe for sin sag, sin ret eller andres ve og vel. Men erkender man ikke sin grænse og bliver stædig, så river man sig selv og andre til blods og risikerer at miste alt, sådan som det skete for Per, der endte i ensom guds- og menneskeforladthed.

Én ting blev dog tilbage: ansvaret for medmennesket. Pers eget projekt var faktisk i sin grund uegennyttigt, for han havde planer om at bygge dæmninger og anvende vind-og vandkraft. Han var visionær, men hans egen stræbsomhed og stolthed stod i vejen for projektets gennemførelse. Han glemte, at hans projekt var skabt for de andres skyld, for fremtidens skyld. Men det vigtigste for ham blev desværre æren; og han ville selv have æren. Hans ærekærhed fældede ham. Måske angrede han til sidst, for hans få opsparede penge donerer han i slutningen til sin elskede Jacobe, til hendes skole for fattige børn. Til sidst bliver han ydmyg og viser, at han deler Jacobes sociale ansvarlighed. Hun brugte hele sin rigdom, sin arv på de svageste i samfundet. Hun kunne være ydmyg og stolt, beskeden og stræbsom, selvstændig og åben på samme tid. En foregangskvinde.

Netop derfor har Pontoppidans roman og Bille Augusts film meget at sige ind i vor tid. Der er noget at lære.