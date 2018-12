Min Mening: Vores forhold til sex er paradoksalt

"Jamen, sådan gør de unge i dag", siger forældrene og slår ud med armene - halvt i opgivelse og frustration og halvt i accept. Alkohol og sex fylder meget i ungdomsmiljøet i dag. Har vi forældre opgivet vores børn på to vigtige slagmarker, hvor der dagligt kæmpes for, at børn-unge skal udleve frisind og et liv uden grænser? Og samtidig finde vej, ud fra hvor deres kultur og følelserne viser vej?

Jeg har nyligt været sammen med en mindre gruppe piger i alderen 16-21 år. I løbet af formiddagen faldt samtalen på drenge, sex og dernæst til, hvordan deres forældre havde opmuntret dem til at bruge prævention.

En sagde: "Da jeg fyldte 15 år, fik jeg en pakke kondomer og 500 kroner i fødselsdagsgave."

En anden fortæller, at hver gang hun er hjemme på besøg hos forældrene, bliver der lagt en pakke kondomer i rejsetasken.

"Taler I så om seksualitet, om tryghed og respekt, ømhed, forelskelse og kærlighed med jeres forældre?" spurgte jeg.

Svaret var sært nok "Nej..."

Så altså en accept og nærmest en opmuntring til sex med faste og løse relationer, mens en dybere bagvedliggende samtale, om det skrøbelige og smukke som et menneskes seksualitet rummer altså ikke fulgte med.

De unge ved så meget som sex - langt mere end jeg vidste i deres alder. Jeg er selv vokset op i et hjem, hvor der ikke blev talt særlig meget om sex. Det var ikke et forbudt emne, men når det kom op, var det aldrig med et smørret grin på ansigtet, men nærmere et emne hvor jeg fornemmede respekt og sårbarhed.

I dag ved børn og unge meget, ja, tænk bare på alle de udtryk de kan, og navne på forskellige sexstillinger osv. De kan altså en masse tekniske betegnelser og har måske også selv en del erfaring inden for området.

De ved en masse om at dyrke sex og opnå nydelse, men kender de til at elske? Jeg har læst et sted, at "at elske" betyder at give sig hen til en anden. Når to kroppe smelter sammen, kan der ske noget utroligt, det er smukt, intimt og helt igennem fantastisk. Men hvor enestående dette møde krop og krop imellem er, forstår vi nok bedst, når sammensmeltningen sker uhensigtsmæssigt.

For eksempel når den ene i et ægteskab er utro. Så er den onde løs. I et ægteskab er utroskab for de fleste en utilgivelig handling, og der er mange eksempler på brudte forhold og ødelagte familier. Når sex har så utrolig stor betydning i et ægteskab, er det fordi, det er noget, som man ikke deler med andre, men som man har sammen. Og så kan det være svært at forstå, at vi forældre ikke italesætter dette fine og smukke og skrøbelige, men "nøjes" med at smide en pakke kondomer i vores datters eller søns bagage eller jakkelomme, når weekendbesøget nærmer sig slutningen.

Vores unge kan altså let lære, at frisindet sex er godt og naturligt. Men når de senere i livet skal indgå i en lang kærlighedsrelation i et fast forhold, så er sex blevet til en af de mest "hellige" ting, som kan koste forholdet. Det er to meget modsætningsfyldte måder at håndtere sin seksualitet på. Måske skylder vi de unge mennesker en dybere og respektfuld snak om emnet.