Min Mening: Videnskab for babyer

Ja, sig ikke I ikke er blevet advaret. De næste mange år kommer mine klummer højst sandsynligt til at handle om baby og derefter barn. Måske sniger der sig en hund ind et sted, men hvis I er trætte af babyspam, så kan I passende springe debatsiderne over, når I ser ham den afdankede håndboldspillers navn på "Min Mening".

Jeg har før, med relativ beskeden succes, bedrevet to "jeg undrer mig" klummer. Nu er der kommet mig et nyt emne på sinde, og ja I har nok gættet det: Baby!

Jeg undrer mig over:



hvordan vi mennesker er blevet den mest overlegne race på jorden, for babyer kan jo vitterligt ikke en skid. De er søde, nu vist, men nuttede dyreunger har jeg altså i diverse naturprogrammer blevet set spist af glubske hyæner og sultne krokodiller. Hvis man ser på andre dyreunger, kan de jo nærmest hinke, hoppe på tungen og jagte en gazelle, i det øjeblik de kommer ud af deres dyremor. En baby kan ikke engang holde sit eget hoved.

hvor meget lort der kan være i sådan en lille størrelse. Rumfanget af sådan en kaskade svarer jo nærmest til pigebarnets størrelse. Jamen, er det vakuumpakket inde i hende, eller hvor dælen gemmer det sig?

hvor stor en bussemand, der kan sidde oppe i sådan et lille bitte næsebor. Det minder jo mest af alt om sådan en ordentlig klump grøn snasket modellervoks, vi legede med i billedkunst i 4. klasse.

hvor stor en vægtøgning der kan forekomme på otte uger. Hvis jeg tog 100 procent på i kropsvægt på otte uger, så skulle jeg eddermame fortære nogle othellolagkager og drikke ren fløde. Ja, den sidste del er vel ret beset, hvad baby gør 80 procent af tiden. Så det er måske ikke så mærkeligt.

hvor mange bleer man egentligt bruger de første tre uger af pigebarnets levetid. Jeg nåede faktisk at tænke "4000 i børnepenge. Det skal man jo have alene i bletilskud." Luna brugte, og hold nu fast, et sted mellem 170 og 200 bleer de første tre uger. Og nej, vi skiftede hende ikke bare for sjov, der var tis eller prut i samtlige. Heldigvis er det stagneret nu, for ellers blev jeg nødt til at supplere håndboldlønnen op med et natarbejde.

hvor stor en videnskab det er at finde de rigtige bleer. Kæft jeg har læst mange "bedst i test" artikler om bleer, i håb om at finde nogen som kunne hamle op med de meget dyre, men også gode Libero Touch. Så prøvede vi den ene slags - dur ikke. Så den anden - dur ikke. Så den tredje slags, som endte i et regulært skideuheld med lort udover baby og far. Nu er vi på fjerde slags, og de holder indtil videre, 7-9-13.

hvor meget man ikke vidste fandtes til babyer. D-dråber, ammeindlæg, uld-ammeindlæg, næsesugere, tættekam, brystpumpe, og jeg kan blive ved. Og alt sammen er selvfølgelig strengt nødvendigt.

hvor meget skrammel man kan købe til babyer. Det oppe over er nødvendige babyting. Men hold nu maule, hvor findes der også meget ligegyldigt skrammel til sådan nogle små kræ. Ja, der er da ikke noget at sige til, at økonomer påstår, at det koster cirka en million af få et barn til og med de 18 år. Kan man egentligt forsvare, at det er et lån, og at når Luna bliver 18 år, så skal hun begynde at betale af? Så skal mor og far fandme til Maldiverne- alene!

Det er selvfølgelig fuldstændigt fantastisk at blive far, men hold nu op, det er også en helt ny verden at hoppe ind i. En vidunderlig, forunderlig og til tider forvirrende verden, men ikke en verden jeg på nogen måde ville være foruden. Far elsker dig, Luna.