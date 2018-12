Min Mening: Vi skal have mere nærhed, kød og blod

En af de morgener, hvor en kop kaffe er for meget og ti kopper for lidt. Osteklokken af mørke og tåge letter ikke foreløbig. Færgen sejler. Verden sejler.

Jeg læste Information, hvor en journalist med frie tøjler og anstrengt forhold til journalistik bruger en lille regnskov på at beskrive, hvor meget racisme etniske danskere oplever som ansatte i sundhedsvæsenet. Samme journalist havde aktivt og længe forsøgt at finde bare én læge, der havde været udsat for racisme, hvilket først efter lang tids søgen lykkedes. De første 100 svarede, at de aldrig havde været udsat for det.

I Politiken diskuterer LGBT-personager, om lesbiske er intolerante og fordomsfulde, når de ikke tænder på transkønnede, der identificerer sig som kvinder. Således overtager minoriteter aviserne, for at de såkaldt politisk korrekte meningsdannere, kan diskutere ligegyldigheder uden at fornærme en eneste minoritet. Og da lesbiske ikke er så lille en minoritet som transkønnede, må de lesbiske tage sig sammen og tænde på transkønnede, forstås.

Kaffen var elendig. Færgen vippede. Og jeg turde ikke læse mere i bemeldte aviser af frygt for at blive psykisk syg. På TV2 græd en fuldvoksen mand over, der blev slagtet køer et sted i Odense. Det indtryk efterlod mig knastør og med lyst til mere kaffe.

I morgenfascisten kunne man læse om udsigten til stigning i huspriser, hvilket skulle gøre det op for fald i aktiepriser, og således så min morgen ud til at gå i 0. Alt imens de fattigste bliver fattigere, og psykisk syge sendes til lande, de aldrig har været i, af grunde kun et system med en logik så dissocieret og følelseskold som en sociopats kan forstå. Jeg formoder Inger Støjberg spiser kage i dag. Menneskeligt. Mentalt. Socialt. 0.

Jeg kommer i den forkerte svingbane, og der går længe før en bil endelig forbarmer sig og lader mig slippe ind. I hver vores metalkasser udøver vi disciplin. Ikke for at få det hele til at glide. Men for at markere, at her hersker vi.

Men pludselig sker det. Et sving. En fodgængerovergang.

Metal mod det bløde kød. Hud mod asfalt. Bang.

Jeg smider bilen på tværs af kørebanen og skærmer for fodgængeren længere fremme.

Alt det blod på sort asfalt. Liv. Død.

Jeg arbejder. Der bliver ringet 112. Og pludselig stopper det hele. Osteklokken opløses. Varme hænder. Rare øjne. Vi er ikke længere fremmede.

Straks spærrer en stor firhjulstrækker for modkørende trafik. Føreren hopper ud og begynder at dirigere trafikken væk fra skadesstedet. Endnu en bil på tværs og endnu en til at hjælpe trafikken til at glide. Langsommere end før, men trods alt. Der kommer flere og hjælper mig. Bilister afleverer tæpper og kører videre.

Behold det bare.

Dit og mit. Brug for og lyst til. Dit og mit smelter sammen, mens brug for og lyst til pludselig er adskilt. Ingen har lyst til at dirigere trafik om morgenen eller standse blødninger. Men det var der brug for. Dit og mit. Vores.

Tæpper.

Det er isnende koldt og fodgængeren ligger underligt stille på den kolde asfalt.

En mand tager sig af min datter og flytter bilen, da politiet kommer og sikrer stedet.

Stille og roligt. De tager sig af bilisten, der er ganske ulykkelig. Intet af det man læser om i avisen er vores virkelighed. Hverken magtliderlige betjente eller samvittighedsløse bilister. Det er så ulykkeligt, som det kan være.

Men vi ser hinanden denne iskolde vintermorgen.

Endnu en læge i civil støder til og hjælper.

Til sidst kommer ambulancen og efter noget tid bliver fodgængeren kørt til sygehuset.

Mine fingre er frosset fast i den stilling de har været i i 20 minutter, og jeg ryster af kulde. Jeg kan ikke bevæge dem til trods for det varme blod, der nu er størknet. Selvom forestillingen er slut, den utålmodige dytten udeblev og kiggekøen aldrig opstod, er morgenen først rigtig begyndt.

To kvinder fra hjemmeplejen kommer og vasker mine hænder med sprit. Det bliver de lidt renere af. Og meget koldere.

På vej nordpå får jeg holdt ind og vasket det sidste blod af.

Vi skal have mere nærhed, kød og blod. Mindre papirkrig. Mennesker er gode. Grundlæggende. Det vil jeg tro på. I debatter og politik har vi ingen kvaler med at presse vores skarpe forme og holdninger ned over andre, uanset om de går i stykker eller bløder. Men i virkeligheden. Der hvor blod er rødt og varmt, der hvor vi ser hinanden i øjnene. Der er vi gode mod vores medmennesker.

Jingle bells.

Ring the bells.

There's a crack in everything. That's how the light gets in.