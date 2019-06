Min Mening: Vi skal finde helt nye klimaløsninger

I dag er det demokratiets festdag, samtidig forløsningens dag for rigtigt mange folketingskandidater - er man inde eller er man ude?

Fælles for alle kandidater er, at nu forventer jeg, de vil overholde alle de valgløfter, som er lovet, men ikke i den tid, jeg kan huske, er der lovet så meget som ved dette her valg.

Nogle i den røde fløj vil tage en tredjedel af den dyrkbare jord ud af drift. Så spørger jeg bare: Til hvilken nytte samt hvem skal finansiere det? Hvis det ikke skal bruges til fødevareproduktion, kan vi så opretholde vores levestandard ved at lade en tredjedel af vores produktionsjord gro til med skidt og møg? For mig vil det være det samme som at lukke for de fleste af oliehanerne ude i Nordsøen.

Klimaet har også fyldt meget i valgdebatten, forståeligt nok; det vedkommer jo os alle. Her skal vi alle bidrage - landbruget ikke mindst - der er vi klar til at levere. Landbruget er kommet med et klima-neutralt fødevareerhverv i 2050. Noget af det, landbruget kan levere på, er illustreret rigtigt fint i søndagsavisen med Julius' karikaturtegning, hvor en gyllevogn tanker et charterfly op. Den tanke er nok ikke ret langt væk.

Flyrejser og landbrug bliver i klimadebatten ofte fremhævet som nogle af de største syndere. Men efterspørgslen på fødevarer stiger i takt med, at vi bliver flere og flere mennesker, og selvom klimaskam er blevet et koncept, er flytransporten formentlig kommet for at blive.

Hvis vi vil bekæmpe klimakrisen og sikre, at den globale temperaturstigning ikke overskrider 1,5 grader, må vi finde helt nye løsninger.

En af de vigtige løsninger, som landbruget kan bidrage med, er at omdanne halm og gylle til klimaneutralt flybrændstof og samtidig halvere vores eget klimaaftryk, som er opgjort til 10,4 millioner ton CO2.

Vi har brug for, at politikerne sætter handling bag alle klimaambitionerne og finder penge til forskning.

I landbruget er vi allerede med til at skabe grøn energi. Snart kan vi også hjælpe transportsektoren. Vi taler om at tage de positive klimaeffekter til hidtil usete niveauer, når vi beskæftiger os med cirkulær bioøkonomi i fødevaresektoren. Det her kan blive rigtig stort, hvis politikerne vil være med.

Det lyder næsten for godt til at være sandt, men eksperter fra Danmarks Tekniske Universitet og Aarhus Universitet anslår, at landbruget kan reducere sin udledning af klimagasser med 50 procent ved hjælp af den nye teknologi SkyClean. Samtidig kan vi få klimaneutralt flybrændstof. Alt hvad det kræver, er halm, gylle, strøm fra havvindmøller og en investering fra staten på 400 millioner kroner til at tage de næste forskningsskridt, så teknologien kan blive færdigudviklet og demonstreret.

Kan landbruget gennem denne proces halvere landbrugets eget klimaaftryk og levere nok klimaneutralt flybrændstof til at forsyne hele den danske flytrafik?

Udover at gøre noget godt for klimaet, håber jeg også, at vi med SkyClean kan skabe en ny styrkeposition for Danmark.

Der er ingen tvivl om, at hvis der er politisk vilje til at afsætte midlerne, så kan det potentielt blive et nyt, stort forretningseventyr for dansk industri.