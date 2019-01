"Først i næste uge", beroligede en skrævestork os for mange år siden med at sige i telefonen.

Det drejede sig om noget af det allerbedste af vores keramik, som han havde i kommission. Og det var vores penge, han sagde, vi fik først i næste uge. Vi troede "først" måtte være mandag eller tirsdag, til nød onsdag. Men "først" kan jo også godt betyde i løbet af næste uge. Der kom dog ingen penge hverken først eller sidst i den uge, ja, der kom aldrig nogen. Og vores keramik så vi heller aldrig. Det sidste vi hørte fra skrævestorki var, at vi fik pengene senest på tirsdag, "hvis postvæsenet er nogenlunde pålideligt på Langeland", som han frækt formulerede sin afsluttende uforskammethed. Det var den samtale.

For at en samtale kan lykkes, må visse fundamentale forhold være i orden. De to vigtigste er, at man taler samme sprog, og at man har tillid til hinanden. Tillid til, at man siger, det man mener, og mener det, man siger. Og at det er sandheden, man først og fremmest søger. Sandheden er målet. Selvfølgelig kan man tage fejl, huske forkert, glemme, og man kan misforstå, og man kan formulere sig uklart. Og 117 andre ting. Men det er der råd for i selve samtalen, hvis altså man oprigtigt er indstillet på at tale sammen og har tillid til hinanden. Hvis tilliden forsvinder, fungerer samtalen ikke. Det gælder inden for al kommunikation.

Vi ser fraværet af tillid på de sociale medier; her diskuterer man ikke. Man råber og skriger, skælder og smælder og skader og fornærmer hinanden i ét væk. Dette triste forhold er kynisk udnyttet af blandt andet de såkaldte russiske trolde, der sender støj og løgne ind over en seriøs mediediskussion, når Putins hensigter er ved at blive afsløret. Vi ser nedsmeltningen af samtalen i USA, hvor Trump målrettet flænser sandheden ved dagligt at føre folket bag lyset med løgne og grov tilsvining af politiske modstandere. Vi ser det herhjemme, hvor bankerne bevidst overtræder de love, de siger, de vil overholde. Vi ser ligeledes de tunge erhvervsdrenge løbe fra, at de snyder og groft udnytter det samfund, der har gjort dem rige.

Og vi så det i 30'ernes Tyskland, hvor Thomas Mann i 1935 skrev, at Hitlers ny Tyskland har gjort det til en filosofi overhovedet ikke mere at anerkende forskellen på sandhed og løgn. Det skræmmer mig, at vi ser nøjagtig det samme i dag. For hvis ikke vi først søger sandheden inden for videnskab, kunst, historie og kultur - og lader den være rammen om alle vores samtaler - forsvinder fundamentet ganske enkelt for vores civilisation.

"Achtung, Europa!" (Pas på, Europa!) - Peter Wivel, Politiken, har gravet denne tekst af Thomas Mann frem, hvor Mann undersøger den nazistiske rus, der "frigjorde mennesket fra omtanke, fra moral, fra fornuft og menneskerettigheder og hensatte det i en indbildt angst".

Hvad ser vi i dag?