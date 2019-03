Min Mening: Vi må og skal sige vores mening højt og tydeligt

Kære Louise Fruerhøj, tak for en god klumme som det glædede mig at læse. Ligesom jeg glæder mig hver gang til at læse I unges klummer. Og nej, jeg tror ikke I er luddovne og uoplagte, tværtimod.

Jeg tror, kravene til jer er benhårde og meget højere, end de var til os. Jeg mener, I er meget mere bevidste og målrettede, end vi ældre var på jeres alder. Meget mere bevidste om, hvad I vil med jeres liv. Gudskelov for det.

Jeg tror, samfundet har været bedre til at ruste jer til fremtiden end i min skoletid - ungdom. Det får I også brug for, efter hvad jeg kan bedømme.

Jeg frygter nogen gange for jeres liv og fremtid, men når jeg så læser jeres klummer, så får jeg den der følelse af "wauw", de kan saftsusemig noget. Og føler mig rimeligt sikker på, at I nok skal klare den, at I har nogle bedre fremtidsvisioner, end vi havde.

I skal redde verden, rydde op efter os og vores forfædre, forældre, bedsteforældre osv. Tak for det. Det er nogle kæmpekrav, der stilles til jer. Det bliver ikke nemt, men jeg tror, I kan. Glæder mig til at læse mere fra jeres side.

Også tak til Lone Kramer for en fin klumme 5. marts. Godt brølt. Ligelededes tak til Bent Falbert for at sætte lidt fokus på den omsiggribende sarthed - ytringsterror. Det er efterhånden totalt tåbeligt, den måde man fortolker ganske almindelige udtalelser på. Det ligner mere og mere medborgerkontrol og ytringsterror fra magtsyge menneskers side. Det orker jeg virkelig ikke.

Orker ikke at skulle se i øjnene, at vi lige såvel som USA ikke er "The Land of the Free", nej, vi bliver mere og mere kontrollerede af politikere, smagsdommere og andre rabiate.

Gamle børnehistorier, sange og film må ikke længere være det, altså gamle og elskede. Hvor hysteriske kan man være?

Var det ikke Christine Cordsen, der måtte bide i tæppet og undskylde, at hun kaldte os grisefarvede? Ytringsterror efter min mening. Hvad skal vi ellers kalde vores farve? Ja, hvid er den sågu ikke.

Havde hun nu sagt, at nogen politikere havde mere griseagtige træk end andre (desværre uden samme dyrs høje intellekt), så ville jeg havde kunnet forstå ophidselsen, men det gjorde hun jo ikke. Og ja, jeg er grisefarvet, eller burde jeg kalde det lyserød? Så stort knus til Christine.

Nu nærmer sig med raske skridt 31. marts, som er den dato, Dansk Naturfredningsforening i år afvikler deres saml-affald-dag over hele landet. Herude i Vormark-Hesselager har vi meldt os til og håber på stort fremmøde. Vi kan jo også sagtens tage Revsøre, Bøsøre, Stokkebæk m.m. med. I Vormark ved gadekæret og i Hesselager ved Meny klokken 11 31. Marts.

Lad os sammen gøre Svendborg Kommune til landets reneste kommune og Vormark-Hesselager med omegn til det reneste område i Svendborg Kommune.

Selv om man ikke har meldt til ved Naturfredningsforeningen, er der jo intet til hinder for at man alligevel kan samle affald ind over hele kommunen.

Så kom ud og i gang, venner.

Glæder mig til en stor fælles indsats for naturen og dyrelivet.