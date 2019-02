Min Mening: Vi bærer alle masker

På søndag er det fastelavns søndag. Fastelavn er også kendt som maskernes dag. Skulle nogen være i tvivl om det, nærmer vi os også en valgkamp. Partier og deres ledere bliver analyseret og endevendt og debatteret i en uendelighed. Journalister og læsere og tilhørere spørger sig selv: "Hvem er de i virkeligheden? Hvordan er de inderst inde? Er de mon sådan, som de fremstår på tv, eller har de taget en maske på til lejligheden? Er de anderledes derhjemme?"

Se, det, der her er ridset op om vore forskellige toppolitikere og partiledere, kunne jo for så vidt lige så godt dreje sig om dig eller mig. Vi er jo heller ikke altid den samme.

Jeg bærer ikke den samme maske, når jeg er præst, ægtemand, søn, bror, ven eller nevø. Der er naturligvis en kerne, som er uforanderlig, men masker bærer jeg - og jeg tror på, at det er noget, vi alle bærer.

Et menneske er en person, siger vi. Det latinske ord, persona, som vi har vores ord, person, fra, har den grundlæggende betydning maske.

En person er altså en maske. En persona i den oprindelige betydning var en maske, som man satte foran sit ansigt og talte igennem, når man for eksempel optrådte. Denne persona, masken, kunne skiftes ud alt efter hvilken rolle, man spillede. En maske er altså nødvendig for at kunne træde frem og vise, hvem man er.

Jeg var engang hjemme hos en kvinde, som jeg kendte godt. Mente jeg. Da vi sad og drak kaffe, fik jeg øje på en invitation, der var lagt frem. Det var en invitation til en genforeningsfest fra hendes gamle skole. "Nå", sagde jeg, "det bliver da morsomt."

I et nu blev hendes ansigt helt fortrukket, og hun meddelte kort, at hun bestemt ikke agtede sig derhen. Og det skyldtes et traume som mobbeoffer i skolen. Et traume, der var gemt bag en maske af cool effektivitet og faglig dygtighed.

"For", som hun sagde, "hun var en anden person nu, bar en anden maske, og hun ville ikke risikere at blive set på som den person, hun var dengang i skoletiden - forsagt, fornedret og forbigået. Hun ville ikke risikere at blive tvunget til at bære den maske, som hun gjorde dengang. Så slut med den fest. Hun havde endegyldigt lagt den maske fra sig for aldrig at tage den på igen."

Sådan kan man føle, at den maske, som andre mennesker uvilkårligt placerer på éns ansigt, slet ikke passer eller er relevant længere. Men man kan også føle, at man ikke kan være sig selv, som det hedder, med den maske, som man selv har fået placeret på sig. Man synes ikke, at man er den person, som man lader andre tro i årevis. Derfor kan man være nødt til at træffe et valg, et valg om at vælge en anden maske, et valg om at være en anden person. Det kræver mod, og det er angstfremkaldende. Men det kan være nødvendigt: For hver eneste dag er jo faktisk maskernes dag.