Jeg var 15 år, da min klasse tog til Holland. Jeg gik i folkeskolen i Thyregod, Grundtvigs fødeby. Et sted på Danmarkskortet blandet af pro-europæisk udsyn, provinsmentalitet og tunede knallerter.

Vi skulle udveksles med en folkeskole i Nijmegen, og jeg var så heldig at få to piger på udveksling. De boede hos mig og min familie i Vonge (nej, det har du ikke hørt om, men det findes) i tre uger.

Til min store overraskelse lykkedes det mine forældre at kommunikere på engelsk. Eftersom min far er suppe-steg-og-is-musiker, var de med til at optræde til en konfirmation, der blev holdt i festlokalerne ved Givskud Zoo. Vi viste dem Vesterhavet og vi delte fortroligheder om, hvem vi nu var vilde med af drenge sådan internationalt set.

Jeg boede tre uger i Nijmegen, og i årene efter besøgte den ene hollandske familie os i Danmark, lige som vi var et smut forbi dem på vores ene udlandsrejse til Østrig. Jeg nævner tit og nok også for tit den tur over for mine børn. Fordi erindringen om den aha-oplevelse, det er fysisk, sanseligt at opdage, at verden er større, end man tror, er så vild. Og fordi jeg tror på, at en form for mellemfolkelig forståelse grundlægges derved. Jeg er særligt glad for den private indkvartering.

Senere var jeg med Lions Club i Finland, og efter gymnasiet tog jeg et halvt år til det sydlige Afrika med Mellemfolkeligt Samvirke. Her boede vi på en skole på en arbejdslejr, hvor alle forskelle var nivelleret, kan man sige. Vi spiste ged, og vi lagde gulv i et klasselokale, når landsbyen ikke var til begravelse på grund af endnu et offer for HIV.

Efter en af arbejdslejrene, besøgte vi nogle af vores nye venner i Harare i Zimbabwe. Det var der, det gik op for os, hvor store forskelle, vores ungdoms-arbejdslejr med lejrbålsguitar havde spændt over. Vores venner boede i små blikskure, alle børn hed noget med Hope eller Peace, og der var ingen elektricitet.

Jeg husker endnu skammen fra aftenen inden. Vi havde været på restaurant, og vi havde insisteret på at få Irish Coffee til dessert. Naivt. Dekadent. Dumt. Jeg husker også, hvordan tv-nyheder fra Zimbabwe og Botswana aldrig blev det samme igen, da jeg kom hjem. Det er umuligt at være ligeglad med et sted, du selv har sat dine ben. Er min tese.

Og en vigtig pointe i klimadebatten. Jeg mener det ikke som et forsvar for flyrejsen eller for den bevidstløse rejse uden eftertanke. Snarere som et argument for at finde en løsning. Vi har brug for fysisk og sanseligt at sætte os selv i andres sted - bogstaveligt talt og ikke kun via Skype. Det stod der på de flyers, Mellemfolkeligt Samvirke lavede dengang. Vælg verden.

Vi kunne starte med os selv, og vi kunne starte med at tage imod en af de udvekslingsstuderende, der kommer til Svendborg.