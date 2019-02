Min Mening: Tanker om lykke og ulykke

Vi er nogle af de lykkeligste mennesker i verden ifølge nogle, ikke nærmere beskrevne, parametre. Men lykke - hvad er lykke egentlig? For dig, os, mig? Og findes evig lykke? Hvad gør os glade, og hvad er forskellen på glæde og lykke? Hvad gør os kede af det, irritable eller vrede?

Evig lykke? Ikke den der svimlende euforiske lykkefølelse, når vi er forelskede, og det er gengældt. Men en stille og rolig følelse af lykke, der er konstant?

Personligt tror jeg ikke på den evige, konstante lykke; jeg tror på, at vi oplever sand lykke i små glimt, bare der er nok af de der små glimt og ikke for mange af de modsatte glimt: ulykkelige, kede, sorgfulde, vrede, irriterede, smertende, angste osv. Så er det også ok med mig, bare vi for det meste lever i og med en almindelig hverdags ok-følelse.

Det får mig til at tænke på: Hvad gør dig/jer lykkelige? Hvad gør dig/jer glade? Hvad gør dig/jer kede af det? Hvad gør dig/jer vrede? Hvad gør dig/jer angste? Osv.

Jeg ved, at det, der fremkalder lykkefølelse hos mig nu, er noget andet end det, der gjorde mig lykkelig som ung. Tror, at mine krav til lykke er mindre krævende end dengang.

Det gør mig lykkelig, når jeg får et knus af min nieces fire-årige datter, eller når mine hunde glade løber mig i møde, eller når jeg får gode nyheder om eller fra mine søstre, venner eller at grine indforstået, sammen med min mand. At sidde på en forårsdag sammen med min mand for første gang det år på knolden i haven uden for vores drivhus og suge dagens sidste solstråler til mig med et glas vin eller en before dinner drink i hånden. Ikke at forglemme, når jeg står i lufthavnen på vej til en ny destination eller til en gammel velkendt destination og meget andet.

Hvad, der kan gøre mig ked af det, er først og fremmest, hvis der sker noget med min familie, venner eller bare folk i almindelighed. Ligesom det gør mig ked af det eller ligefrem vred, når jeg ser, hvordan vi sviner vores natur. Tænk sig, at folk vil være bekendt, bare at smide alt muligt ind mellem træerne ved Menu-købmanden på Hesselagers parkeringsplads. Selv om der er mindst en affaldsspand, man kunne bruge, men så skal man jo også bevæge sig hen til den, det er åbenbart for anstrengende.

Det gør mig vred, når jeg på en dag i Fyns Amts Avis kan læse om afbrænding af kolonihavehuse, tyveri af solceller, endnu en ødelagt boldbane og masser af rotter. I samme avis glæder jeg mig over også at læse om, at agerhønen er tilbage på Ærø efter en stor indsats af de lokale jægere, der oven i deres store indsats, ikke kan nænne at skyde den. Håber det holder længe.

Det gør mig også irritabel og vred at læse om, hvordan landbruget, syntes de, er sådan nogle ofre, så uretfærdigt behandlet. Jeg har meget svært ved at se det uretfærdige, når man ser på alle de der overskrifter om landbrugets misligholdelse af lovgivning og aftaler. Kraftigt hjulpet af diverse politikere og ministre, der gang på gang slipper med et slag over fingrene.

Det gør mig bange, angst og ulykkelig, når man gang på gang kan konstatere den om sig bredende højredrejning ikke bare i EU og resten af verden, men også her i Danmark, kraftigt promoveret af diverse politikere, der ikke holder sig tilbage fra mere eller mindre sandfærdige manipulationer, fake news.

Det får mig til at tænke på, at som barn i 50'erne og 60'erne var jeg/vi bange for russerne, for nu kunne de ramme os fra deres Sputnik. Vi havde dog et klart fjendebillede, men hvad med nu? Hvem skal vi frygte? Russerne? Kineserne? Østbloklandene? USA? Trump?

Tror jeg vil fortrænge mine ikke så positive fremtidstanker om verdensfreden, lave mig en kop kaffe og en ostemad og tænke på Svantes viser.