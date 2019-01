Min Mening: Tanker om hash

Jo, der var hash, men det kan vi andre ikke rigtig gøre noget ved.

En udtalelse, som vi sikkert ikke er de eneste forældre til teenagere, der har været vidne til, når vores store børn har været til private fester. For hash er desværre blevet et meget acceptabelt rusmiddel, som de ikke hashrygende unge dårligt orker tage kampen imod. Da kampen synes tabt på forhånd.

I den optik er det ikke bare på tide, men absolut også tvingende nødvendigt, at Fyns Politi nu endelig ser ud til at gå målrettet efter den megen hash i Svendborgs gader. Så vi dels får minimeret hashen, men ikke mindst får sendt et meget tydeligt signal om, at hash faktisk er ulovligt og skadeligt.

For pt. har vi en situation, hvor hash godt nok er ulovligt - både at sælge, besidde og ryge - men fordi du kan få fat i det overalt, og risikoen for at blive snuppet stort set er lig nul, så er argumentet om ulovlighed nærmest ligegyldigt.

Samtidig har debatten om cannabis til brug i medicinsk øjemed, fået en del unge - og forældre - til at opfatte og tale om hash som noget ganske ufarligt. Men selvom et stof som amfetamin bruges i medicinsk øjemed, så er det jo heller ikke meningen, at amfetamin - også kaldet speed - skal være en fast del af nattelivet. Fordi amfetamin - ligesom hash - er skadeligt. Og nej, argumentet om, at alkohol er mere skadeligt end hash, holder altså ikke helt. For rigtig mange glemmer, at hvor alkohol er ude af kroppen på 24-36 timer, så kan det tage fra 6-10 uger, før hashen er helt ude af kroppen. Og ryger man så hash i den periode, har man både noget af den "gamle" hash plus den "nye" hash i kroppen.

Myten om, at man sagtens kan have et fornuftigt forhold til hash - altså ryge hash som mange voksne drikker alkohol - sådan en til to gange om ugen - holder heller ikke. For når man ryger hash, sker der en ophobning af det virksomme stof THC i kroppens og hjernens fedtvæv - et stof, der begrænser blandt andet hukommelse og indlæringsevne.

Samtidig er der en risiko for at udvikle psykoser ved brug af hash - noget der kan ske allerede første gang, man prøver hash. Yderligere er hashen i dag langt kraftigere, end da vi halvgamle forældre var unge.

Så der er alt mulig grund til at holde sig langt væk fra hash, men alligevel oplever mange forældre, at de for eksempel kan sende deres unge afsted på efterskole med en stærk modstand mod hash. Men når de unge så vender hjem fra efterskolen, har de været omgivet af en masse nye venner, for hvem hash er ganske naturligt, og så er modstanden pludselig ikke længere så stor.

Men hvad gør vi for at komme indstillingen blandt de unge - og ældre - til livs? Først og fremmest må vi forældre meget kraftigt på banen, så vores unge mennesker forstår, at hash faktisk er både farligt og ulovligt. Derudover må grundskolerne, ungdomsuddannelserne og efterskolerne blive langt tydeligere i deres holdninger til hash og i endnu højere grad tydeliggøre konsekvenserne af hash.

Mange mennesker, der arbejder inden for psykiatrien, har en ret massiv modstand mod hash, fordi de med egne øjne har set, hvad en hash-psykose er. Måske nogle inden for psykiatrien skulle ud på skolerne og fortælle. Derudover kræver det en løbende indsats fra politiet.

Med en fælles indsats vil det nemlig også blive langt nemmere for de ikke hashrygende unge at tage kampen op mod hashrygerne i deres omgangskreds.