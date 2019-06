Min Mening: Tanker om bedstefar

Inden for de sidste måneder har døden på ulykkeligvis ramt hele tre gange i vores familie, og ud over sorg og afsavn sætter dødsfald altid refleksionerne i gang. Både over ens eget liv og over døden, men også over den afdødes liv og betydning. Dødsfaldene var min mands faster, en kusines mand og min elskede svigerfar. Faster faldt og brækkede sit lårben så voldsomt, så hun ikke kunne bevæge sig hen til telefonen, og da datteren kom forbi nogle dage efter, var moderen så afkræftet, så hun døde på hospitalet. Manden til kusinen døde i en alder af kun 61 år af en sprængt aorta, som desværre ikke blev håndteret tilstrækkeligt akut til, at han overlevede. Og svigerfar døde af prostatakræft, der havde spredt sig til krop og knogler. Alle tre dødsfald har ramt hårdt for de nærmeste og kan sætte tanker i gang om alt fra ensomhed til familiebånd, helbred, vagtlægers ageren og liv nærmest forfulgt af ulykker. Her i huset er tabet af især min svigerfar - eller bedstefar som han oftest blev kaldt - størst. Nærmest ubærligt. For selvom han havde levet et langt og lykkeligt liv - med sin elskede og ligeværdige hustru ved sin side langt de fleste af årene. Selvom han havde en kæmpe familie med fire sønner, masser af børnebørn og oldebørn. Selvom han havde rundet de 84 år, og selvom han var dødssyg af kræft og havde så mange smerter, så det absolut bedste var, at han fik fred. Selvom han bestemt ikke selv havde noget problem med at dø. Ja, så er tabet stort, og han vil for altid blive savnet. For hans humor, hans drillerier, hans gode historier. For hans gæstfrihed, nysgerrighed og helt fantastiske evne til at favne alle. For hans varme, nærvær og livsglæde og hans lyst til at tale med alle mennesker. For de mange gode samtaler - om både det nære og det store perspektiv - om for eksempel politik og samfundets udvikling. Mange kunne lære noget af "Vestjyllands første bondesocialist", som min mand kaldte ham. Jeg har mødt mange gamle mennesker, som bliver sure på livet - måske mest dem selv - og dermed også de fleste andre mennesker. Som mister livsglæden og nysgerrigheden over for det nye og det ukendte. Som fordi de ikke helt forstår, hvad deres børnebørn laver, nærmest giver op og hellere taler om dem selv. Her var min svigerfar helt anderledes - han favnede, bed sig fast og blev klogere. Også når det gælder døden, var min svigerfar et forbillede. Han var ikke troende, men talte åbent om døden - også med sine børnebørn. Lige så lidt han frygtede livet - frygtede han døden, og det gjorde sygdomsperioden nemmere for både ham selv og alle omkring ham. Heldigvis fik han lov til at tilbringe sine tre sidste uger på hospice på Anker Fjord i Hvide Sande. I smukke og rolige omgivelser med udsigt til Ringkøbing Fjord, rigeligt med fagligt dygtigt og imødekommende personale, der havde ét eneste fokus: At min svigerfar fik en værdig afsked på livet. Og at vi alle - voksne som børn - fik sagt ordentligt farvel. Hospice burde være en menneskeret for alle døende.