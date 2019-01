Min Mening: Stryg gerne shit, fuck og cool fra ordforrådet

En af de første dage i det nye år havde min alternative avis, Politiken, et fyldigt indlæg fra en ung mand, der var blevet forkølet efter julen. Så slemt stod det til med ham, at han måtte sende kæresten af sted til vennerne og festlighederne nytårsaften. Og aldrig havde han dog haft så dejlig en nytårsaften som den, han nu fejrede liggende alene i sin seng med en snotklud som eneste nytårsrekvisit. Uanset hvordan hans helbredstilstand ville være til næste år, ønskede han intet højere end at fejre aftenen på samme måde.

Tænk at blive så kedelig i så ung en alder. Godt jeg ikke er gift med ham. Her i huset er og har nytårsaften altid været en af de store glædesfester for voksne og børn. Et udsøgt slæng af gode venner i stiveste puds, lækre retter, liflige vine, muntert spil, krudt og raketter og fis og ballade. Og nu hvor børnene ikke længere deltager, ringer de klokken 00.15 og ønsker os gamle et godt nytår, ligesom vi gjorde til vores forældre.

Alt er, som det skal være - undtagen sidste år, hvor menuen var en syv-retters med tilhørende syv vine, hvilket gik ud over spillet, som blev ganske glemt. Nå, pyt, gevinsterne blev sat til side til i år, hvor en heldig vinder kunne gå hjem med en fin kalender for 2018.

Næste dag er det så nytårsforsætternes tur. Tja, der er jo det sædvanlige antal kilo, som man er helt sikker på vil forlade én i dette år, skønt de foregående 30 år har vist, at det vil de ikke. Så er der de nye, vi skal forholde os til: klimaforsætterne. Så vi repeterer: Kun rødt kød ved festlige lejligheder og ingen oversøiske flyrejser. Åh, kan vi dog ikke gøre hver dag til en fest? Og åh, åh, bare en enkelt lille rejse til Langtbortistan?

I et debatprogram hørte jeg en af deltagerne, den politiske kommentator Jarl Cordua (som har det pudsige træk, at han er inkarneret Venstremand, men ikke vil stemme på Venstre, før Lars Løkke har trukket sig tilbage) udtale sit nytårsforsæt: I det kommende år vil han ikke bande på udenlandsk. Altså ikke mere shit og fuck.

Det er der jo heller ingen grund til, når man har både fanden, sgu og for helvede. Men hvad med at fortsætte i det spor og få pillet de værste udanskheder af vores pæne sprog? Så måtte cool godt ryge, bare det ikke bliver erstattet af fedt. Og Sale og nu også Shores Langeland. Det skurrer i mine ører. I Island har man i mange år været helt hys over fremmedord i det ædle sprog, som helst skal lyde som i de islandske sagaer. Derfor hedder telefon simi, computer hedder tölva og aids hedder alnæmi (overfølsomhed for alting).

Der skal være måde med alt. Men ikke med min glæde over igen at kunne sige tak for endnu et godt år. Det er ikke en selvfølge, uanset hvor gammel man er, og flere af mine venner kan ikke sige det samme. Alle mine varmeste tanker og ønsker om et godt nytår til jer alle sammen.