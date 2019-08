Min Mening: Sanselig væren

Vi mennesker er sanselige og poetiske væsener, men oftest undertrykker vi de sider af vores liv, og lader i stedet ydre og internaliserede krav om rationalitet, effektivitet og resultater tage over.

En tidlig sommerlørdag for 25 år siden, da jeg var nyskilt og sårbar, cyklede jeg i skoven efter hyldeblomster til saft. Jeg boede i et lille byhus i Odense dengang, så måske var det Åløkkeskoven, måske var det Næsbyhoved Skov jeg forvildede mig ind i. Men pludselig befandt jeg mig i en lysning med en flok unge mennesker, digtere i tavs lytten til en oplæsning. Jeg stillede min cykel mod et træ og listede mig hen og satte mig yderst på en bænk. En ung lyskrøllet mand smilede til mig og lagde sig frimodigt til rette på bænken med hovedet i mit skød. Det var en vild, magisk og sanselig oplevelse. Skoven, digtoplæsningen, tyngden af den unge mands hoved mod mit skød.

Efter oplæsningen blev jeg indbudt til at deltage i digterlejren og blive til næste dag. Om eftermiddagen skulle de i tavshed gå rundt i skoven og finde deres indre alfer. Jeg var dybt fascineret af denne magiske parallelverden, jeg uforvarende var havnet i, men så fyldt af oplevelsen at jeg ikke kunne rumme mere. Jeg cyklede med bankende hjerte hjem med mine hyldeblomster. Dette korte sanselige møde har fyldt mig siden, og kan stadig vække en længsel efter at give slip og leve et mere poetisk og sanseligt liv.

Forsker og performancekunstner Gry Worre Hallberg (GWH) er stifter af performancegruppen Sisters Hope. "Børn tegner, før de skriver, og de danser, før de går. Alle mennesker har en iboende sanselighed, men vi bliver skubbet væk fra den i løbet af livet. Det er værd at huske på, at det også er en vigtig side af livet, som gør os glade og lykkelige'" siger GWH i et interview med iscene.dk.

"Den interaktive kunst demokratiserer adgangen til den sanselige og poetiske måde at være til stede i verden på. Med den deltagende performance inviterer man folk ind i et rum, hvor det sanselige og poetiske i lige så høj grad kan vækkes i tilskueren som i performeren. Det virker nærmest helende på den, og der er en kæmpe resonans efter det", siger hun.

Vi kan heldigvis give os selv lov til at opleve små lommer af poesi og sanselighed. Det kan være en natlig svømmetur i havet, hvor vandet omslutter kroppen og månen laver havoverfladen om til flydende sølv. Det kan være at synke ind i den verden en roman eller et digt lader opstå. Eller det kan være en teateroplevelse, som "Vi, de druknede" i Marstal med stomp, opera og himlen og havet som spektakulært bagtæppe.

Lokalt har vi for eksempel Luna Park Scenekunst, der laver sanselige og poetiske forestillinger som "ByVANDring" sidste sommer eller Kvasar, som i maj opførte "Flokdyr" med dans og sang i en birkelund i Svendborg. Giv dig selv en sanselig og poetisk oplevelse.