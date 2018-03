Min Mening: Sandhed eller løgn

Sidste år var det nordmændene, der blev kåret som verdens lykkeligste folk og dermed fortrængte os danske fra den trone, vi havde haft i adskillige år. I år er det så finnerne, der er nr. 1, nordmændene nr. 2, og vi er skubbet helt ned på 3. pladsen. Hvorfor vi var verdens lykkeligste, har jeg aldrig rigtigt forstået, ligesom jeg heller ikke forstår, hvorfor vi er helt nede på en tredjeplads nu.

“ Hvorfor vi var verdens lykkeligste, har jeg aldrig rigtigt forstået, ligesom jeg heller ikke forstår, hvorfor vi er helt nede på en tredjeplads nu.

Er det måske, fordi vi ikke længere kan stole på hverken det ene eller det andet, eller er kraftigt i tvivl om hvad og hvem, vi overhovedet kan stole på?

Når vi igen og igen oplever overskrifter som:

"Skål i gift - hver fjerde boring er forurenet."

"Staten rejser sag om misvisende vandprøver."

Vandprøver som blandt andet landbrugspakken bygger på, har altså i 10 år været forkerte.

I årevis har landbruget udledt langt mere kvælstof end angivet. Hvilket ikke har forhindret dem i at hyle og skrige om uretfærdighed.

Hvad så med alle disse giftstoffer, der igen og igen findes i vandboringer? Og hvad findes der i vore fødevarer; grønt, frugt, gryn m.m. Er det også bare så uretfærdigt over for landbruget?

Som Peter Brusendorff skriver i sit fine læserbrev om økologi kontra ideologi 5. marts, så ønsker vi at kunne spise giftfrit og også at dyr, fisk, fugle m.v. kan gøre det samme.

Andre tillidsundergravende overskrifter m.m.:

"Politiet skal have lov at smuglytte i hjemmene"

Nationalbanken har som så mange andre offentlige instanser i Danmark ondt i IT'en.

"DSB og Banedanmark står over for nyt signalproblem"

Bane Danmark der kører af h til, men bonusserne kører fantastisk.

"Danmark mister førstepladsen som det mindst korrupte land i verden"

Nu er det New Zealand der er verdens mindst korrupte land.

Så man kan jo roligt sige, at vi går ned på alle prestigeområder også på vores skolevæsen.

Redaktør Carsten Olesen skrev i sin leder 10. marts:

"USA's præsident Donald Trump og de danske socialdemokraters gruppeformand på Christiansborg har mindst to ting til fælles: De er politikere og de prøver at bilde offentligheden ind, at pressen ikke er til at stole på.

Donald Trump har udnævnt medierne til "folkets fjende" og benytter enhver lejlighed til at stemple kritisk journalistik som "fake news".

Meget meget spændende, om det gamle sigende om, at tyv tror hver mand stjæler, også gælder her, når nu Trump er afsløret i at opfinde falske facts og bruge dem i forhandlinger med den canadiske premierminister?

Må konstatere, at de lærere, der i skolen lærte mig, at dansk landbrug var det bedste i verden, dansk ost meget bedre end alt andet ost i hele verden med meget mere, var fulde af løgn. Bare tænk på, da jeg opdagede fransk ost? Italiensk ost? Spansk ost?

At jeg som barn naivt troede på, at læreren da aldrig ville lyve for mig, er vel ingen skam, men at jeg tilsyneladende har fortsat den vej som voksen, angående nogle medier, politikere m.fl. gør det mig til et naivt fjols? Så jeg nu står og har det sådan, at jeg efterhånden ikke kan finde ud af, hvad der er op og ned - sandt eller løgn?