Min Mening: Pakken fra Kina er et problem

For snart tyve år siden, da Amazon endnu kun var en boghandel på nettet, prøvede jeg at bestille et par bøger fra USA. Dengang var den slags helt nyt og revolutionerende. Udbuddet af interessante bogtitler var enormt. Det var et slaraffenland for bogelskere. Fornøjelsen blev dog reduceret betydeligt, for inden pakken med bøgerne kom sikkert i hus, blev der pålagt så mange toldafgifter, moms og gebyrer, at prisen nærmest blev fordoblet. Så for mig var det en engangsfornøjelse.

Siden er nethandlen bare steget og steget. Jeg ser det dagligt ved min købmand på Wandallsvej. Folk kommer for at hente små og store pakker, som de har bestilt et par dage før hjemme foran deres egen computer. Mange skynder sig ud af butikken igen uden at købe noget. Så jeg tvivler på, at det skaber ret meget mersalg for købmanden, som vist i det mindste får et par kroner pr. pakke fra transportfirmaet for at yde servicen. Men der er også arbejde i at håndtere alle pakkerne. I dagene omkring den såkaldte Black Friday i sidste måned skulle personalet udlevere mere end 1500 pakker på meget kort tid.

Det tal er kun småting i forhold til det samlede antal af pakker, der bliver fragtet rundt omkring i verden. Jeg har læst, at der alene til Kastrup Lufthavn dagligt ankommer 40.000 pakker fra Kina. Det er tæt på 15 millioner pakker årligt. På grund af nogle internationale postaftaler, der skal hjælpe firmaer i udviklingslandene, er det faktisk billigere at sende en pakke fra Kina til Danmark, end det er at sende en pakke internt i Danmark. Det er helt absurd. Med til dette hører, at nethandlen medfører et massivt overforbrug af pap, skumplast og andet emballage, der skal bruges for at sende folks varer uskadt fra den anden side af jordkloden.

Oven i det, så kunne man - måske lidt fordomsfuldt - fristes til at sige, at mange af de produkter, der er mærket med "Made in China", ikke har en særlig lang levetid. De udgør derfor et problem i forhold til genanvendelse og indeholder måske også stoffer eller komponenter, som ikke er miljøvenlige. Endelig er det velkendt, at t-shirts, trøjer, bukser og bluser, som produceres i Kina og andre lande i Asien, for en stor part laves af børnearbejdere, der bliver underbetalt og arbejder under usle forhold, som ingen europæiske arbejdere ville finde sig i.

Så lige som sidste år, hvor jeg brugte min sidste klumme inden jul til at opfordre folk til ikke at køre den lange tur ind til Rosengårdcentret for at købe julegaver, så vil mit fromme juleønske i år være, at folk ville skære ned på nethandlen og i stedet i langt højere grad støtte den lokale detailhandel der, hvor man bor. I Svendborg er det stadig muligt at finde en parkeringsplads rimeligt tæt på bymidten, selv om vores lokalpolitikere gør det mere og mere bøvlet at komme tæt på de spændende specialbutikker. Men de kan jo selv parkere gratis ved rådhuset, så for dem er det ikke noget problem.