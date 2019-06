Min Mening: Noget om tid

Hvad er den største fare for mennesket? For tiden er der mange bud på det. Vi hører jævnligt om, hvordan resistens over for antibiotikum truer med, at selv forholdsvis simple sygdomme ikke kan slås ned, fordi vi er så fyldte med medicinen i forvejen. Vi hører om, hvordan isen smelter og truer med, at verdenshavene drukner os. Vi hører om, at cancerepidemier er over os, fordi vi ikke lever og behandler vores kroppe, som vi bør. Og sådan kunne jeg egentlig blive ved. For der er altid noget at frygte. Vi har været bange for AIDS, mund- og klovsyge, for fremmede, dommedag og så videre, og der vil altid følge noget nyt efter. Jeg siger ikke, at bekymringerne er overflødige - slet ikke - jeg konstaterer blot, at vi mennesker altid har frygtet et eller andet. Og at det vist nærmest er et vilkår for vores tilværelse, at frygten altid vil være der.

Hvis man kigger lidt eksistentielt på det, ville man kunne finde svaret, at "tiden" er den største fare for mennesket. På det fysiske plan betyder tiden, at vi ældes, mister færdigheder og til sidst dør. Det er almenmenneskelige erfaringer, som vi alle ved. Nogle frygter alderdommen - måske af forfængelighed, måske af frygten for at miste kontrol - men mange tænker ikke så meget over det at blive ældre. Den ene dag tager den anden, og har man et meningsfyldt liv, underholdes man imens man gradvist ældes.

Men på det åndelige plan er det også tiden, der vanskeliggør, at man forbliver tro mod sig selv. Det er nemlig, hvordan du forholder dig til tiden, der bestemmer, hvordan du forholder dig til dig selv. Dette ses blandt andet ved, at vi er mange mennesker, der synes, at vi har alt for travlt. Og vi er mange, der klager over travlheden. Undertiden kan vi nærmest se travlheden som et vilkår i vores tilværelse, fordi der skal passes børn, hus, karriere og sociale relationer. Men til syvende og sidst er det er ikke et vilkår: Det er et resultat af, hvordan vi har valgt at forholde os til tiden.

Når vi vælger at have travlt, vælger vi også at have det på bekostning af os selv. For når man er travl, haster man sig selv forbi. Man glemmer at se og mærke efter, hvad det egentlig er, man gerne vil. Det er de færreste af os, der kan kanalisere en mavefornemmelse på kommando: Den slags tager tid. Og når vi ikke giver os tiden, kan vi nemt lade os flyde med. Og det kan til sidst føre til, at vi er landet et sted, hvor vi hverken har lyst eller evner til at være.

Tid er en underlig størrelse. Det er et vilkår for os, at vi er underlagt den - men vi har frie hænder til at vælge, hvordan vi ønsker at forholde os til den. Vi kan vælge at lade tiden løbe og lade den rive os med. Eller vi kan vælge at standse op et kort øjeblik, give os selv tid til at fundere over, hvad vi egentlig vil med tiden - og så derfra tage livstag med det, vi står over for.