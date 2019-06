En af mine yndlings(børne)bøger handler om Mor Muh og Krage. Hovedpersonerne er den reflekterende og kreative ko og den speedede, utålmodige krage; de to modsætninger. Historien og illustrationerne spiller kongenialt op til hinanden og efterlader læser - voksen og barn - med en oplevelse, der går til hjertet uden at være belærende. Bare sjov og lærerig.

Forleden var jeg med DSB og oplevede sporarbejdernes indvirkning på strækningen over Sjælland.

Bedst som jeg tænkte: Nå, det gik jo fint, blev vi - fra at have siddet trygt i toget fra København - smidt af i Roskilde. Det var yderst spændende at vente på, om der overhovedet var plads til alle fra det 10 vogne lange tog i Intercitytoget mod Aalborg, der kom 20 minutter senere.

Forinden sørgede DSB for motion, idet vi blev ledt fra den ene perron til den anden - og tilbage igen (retteligt er det vel Banedanmark, der har ansvaret).

Jeg rustede mig med min erfaring fra dengang, vi boede i København og skulle mod hovedøen klokken 16.00 fredag eftermiddag uden pladsbillet. Det var dengang, Storebælt betjentes af færger fra Korsør til Nyborg. Det gik nu fint nok denne gang, og ikke ret mange stod op, men hurtighed og en vis portion frækhed var en fordel.

Nu skulle jeg faktisk til et møde i Rudkøbing om eftermiddagen, så fra at være i god tid blev jeg presset på tiden. Det fik mig undervejs i toget til at tænke på tid, og hvor relativt den opleves og ikke mindst bruges.

Det kan ikke diskuteres, at det er hurtigere at flyve til Bornholm end at køre/sejle. Men der går alligevel en del tid med indcheckning, ventetid - og måske forsinkelser.

Ligeså kan det at køre i bil på for eksempel den vestfynske motorvej i myldretiden være en tålmodighedsprøve, hvor man pludselig kan holde stille eller køre med fem kilometer i timen, hvor tiden føles meget lang, og værst af alt: Man aner ikke hvorfor. Så kan det hjælpe på denne utålmodighed, hvis man kan dreje fra. Selvom man kører langsomt på den alternative rute, føles det anderledes - der sker noget, som man til en vis grad selv har indflydelse på.

I vor tid (!) må der helst ikke være mellemrum - altså tidsrum, hvor der ikke sker noget. Heldigvis har vi fået alle skærmene, som kan udfylde alle de tidsrum, der kunne være blevet til tankepauser. I toget sad vi stort set alle med vore skærme - jeg med min iPad, hvorpå jeg skrev denne klumme-idé ned. Næsten alle sad med propper i ørerne inklusiv ham, der stod op svajende og både skulle oplade sin telefon og skrive på den. Ligeså den unge mor med det meget lille barn, der, mens hun ammede, skulle checke telefonen.

Jeg vil tro, at mindst 75 procent af os sad med deres elektroniske apparat, "connected" til alle andre end dem, de var i rum med.

"Blip båt og Gud hvor går det godt."

Kim Larsen var profetisk på sin egen skæve måde.