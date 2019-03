Min Mening: Min sorte sjæl frydes

Det er i sandhed spændende tider, vi går i møde. Har en valgkamp i mange år været så lang, så uforudsigelig og så fyldt med gamle og nye storskrydende og farvestrålende personer, som næsten ikke kan være i deres egen krop for bar opblæsthed, arrogance og selvforherligelse? Jeg er jo ikke en gammel diva som Ghita Nørby, så jeg skal nok lade være med at sige, at de er åndssvage, at jeg ikke kan holde dem ud, og at de keder mig. Og det gør de bestemt heller ikke. Jeg ved ikke noget bedre end når to partiformænd, jeg ikke bryder mig om, mundhugges på det lifligste og ender med også at hugge hinandens stemmer, så ingen af dem får noget ud af det. Det er smukt. Det fryder også min sorte sjæl, at Nye Borgerlige har svært ved at etablere sig i Svendborg. I lighed med lederskribent Hans-Henrik Dyssel tabte også jeg både næse og mund, da formandsemnet Jan Sørensen trak sig med den begrundelse, at partiets ultimative krav om udvisning af udenlandske statsborgere efter én kriminel handling, var for vidtgående. Han ville gerne udvise sin søn, som har amerikansk pas, efter alvorlig kriminalitet, men ikke - og her plejer man at sige "hvis han går over for rødt lys eller kører uden cykellygte", hvilket kan være slemt nok, men dog kun rammer ham selv - hvis han havde kørt spritkørsel. Du skal vide, Jan Sørensen, at i perioden 2013-2017 blev 140 mennesker slået ihjel og 829 kom alvorligt til skade i ulykker med spirituspåvirket fører af et motoriseret køretøj (Rådet for Sikker Trafik). En sådan person er potentiel morder og voldsforbryder. Jeg ved ikke, hvad du ellers har udtalt dig om, men jeg håber, at det her var det dummeste.

Som sædvanlig er det meget lettere at vide, hvem man absolut ikke skal stemme på, end det er at finde det rigtige parti for de næste fire år. Det ligger bestemt ikke lige for. Måske er der hjælp at hente. TV2/Fyn reklamerer for tiden med deres kandidattest. Man plotter sin kommune og sine mærkeområder ind, og så går det løs. Få minutter efter foreligger svaret på, hvilke politikere i éns kreds, man er mest enig med, og hvilke man er mest uenig med. Ved forrige folketingsvalg spurgte jeg en førstegangsvælger, om hun vidste, hvor hun ville sætte sit kryds, og hun havde ingen idé. Jeg foreslog hende kandidattesten, og hun fortalte senere glædestrålende, at nu havde hun prøvet testen, men havde endnu ikke besluttet sig. Dog skulle det helt sikkert være Enhedslisten eller Liberal Alliance. Ups.

Jeg prøvede i går og fik at vide, at jeg var mest enig med SF, Alternativet og Kristendemokraterne. Hmm. Den må jeg tænke over. Men jeg var samtidig mest uenig med Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance. Tak for det. Det varmer.

Prøv selv, det er meget sjovt og tvinger én til at tage stilling til mange, svære spørgsmål. God fornøjelse.