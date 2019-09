Min Mening: Medieflimmer og knas i højttalerne

Hvis man, som jeg, følger med i hovedstadsområdets gøren og laden via aviser, tv, radio og ikke mindst sociale medier, samt lejlighedsvise besøg, er der fænomener, som jeg har svært ved at forstå mængden af overskrifter og harmdirrende kommentarer over.

Nogen af disse katastrofer, set fra den storkøbenhavnske (medie)verden, dør hurtigt ud, andre er både underholdende, relevante og betydningsfulde. De siger også ikke-hovedstadsbeboere noget om tilværelsen og livet.

Men jeg kan simpelthen ikke forstå den dommedagsretorik, der er råbt ud over det ganske danske land i anledning af, at Radio 24/7 om føje tid ikke er der mere i nuværende form. Og det på trods af at kanalen kunne have valgt at byde ind på at vedblive at sende radio - hvis de vel at mærke ville forpligte sig over for provinsen.

Dette er åbenbart den værste uretfærdighed, der findes, i stil med brud på Grundloven og knægtelse af ytringsfriheden. Der blev lavet støttegrupper og samlet underskrifter, så der kunne komme et forslag i Folketinget, og der blev skrevet og kommenteret i mængder, der langt overgår krig og katastrofer. Her var der noget, der virkelig kunne samle parnasset af kulturpersonligheder, (i øvrigt et stort personsammenfald med dem, der gik i koma over den statslige udflytning).

Tak til Joy Mogensen, at du inden du går på barsel, fik aflivet denne pseudoproblematik. Selvom der nu alligevel lirkes ved muligheden for DAB-radio - som tilsyneladende kun var interessant for Radio 24/7, hvis man fik sin vilje.

Jeg er stor tilhænger af ytringsfrihed og ønsker, at vi skal have et bredt mediebillede. Og af den grund mener jeg faktisk ikke, at vi har behov for endnu et københavnerbaseret medie.

Det sjove er, at ingen af forsvarerne forsøger at sætte sig ind i, hvorfor en del af os udenfor Storkøbenhavn har følt os dårligt dækkede, både når det gælder kultur, almindelige nyheder og dækning af det, der er vigtigt for os udenfor metro-zonen. Der er stadig en art etnologisk ekspedition over det, når man vover sig ud i felten (dvs. provinsen) indefra voldene.

Kunne man have taget udfordringen op og undersøgt, om dette benspænd ville vise sig at være en fordel? At man fik rusket op i de nemme meninger, de kendte billeder af virkeligheden, og særligt den gode gamle menings-omgangskreds?

Under alle omstændigheder glæder jeg mig over, at Radio 4 har vundet rettighederne og ser frem til god radio med udgangspunkt i de mange forskellige virkeligheder, der er i hele landet. Jeg håber, det bliver til alles bedste og medfører et mere nuanceret billede på virkeligheden, som den leves. Der er ingen tvivl om, at der vil blive holdt skarpt øje med den nye kanal, og de nedladende kommentarer lurer lige om hjørnet. Så pøj pøj med de nye tider, måske kunne vi ligefrem lære noget om hinanden.