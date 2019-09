Min Mening: Lad daleren rulle

Nådadada - så var der nogen der ville købe Grønland, jamen det ka' da' overhovedet ikke lade sig gøre. Verden har tre gange så meget gæld, som der er dækning for, så pengene findes slet ikke. Det vil sige, at det nu er ordentligt reelt, at det der hedder økonomi, er et illusionsnummer, - og du og jeg er dem, der bliver trukket rundt ved næsen. Trukket rundt af banker og økonomer der under dække af videnskabelig ophøjet tågesnak helt bogstaveligt trækker tæppet væk under begreber som ordentlighed, tillid, medmenneskelig forståelse og hverdagens tryghed.

Politikerne snakker om lighed for by og land, snakker og snakker, men den økonomiske politik har de overgivet til private firmaer; bankerne.

Det er bankerne, der med deres lånepolitik bestemmer, om du har råd til et hus på landet eller en lejlighed i byen. Mens du i byen kan gældsætte dig til op over ørerne, skal du ikke regne med at få lån uden for bygrænsen, og da slet ikke langt ude. Der skal du have kontanter med, hvis du vil handle, og vel at mærke rigtige kontanter - sparepenge. Ikke den slags de kan lave i banken som gæld.

Så uagtet hvad politikerne snakker godt for, og lover at arbejde på, er det banken der bestemmer til sidst - så meget for udkantspolitikken.

Og apropos kontanter, så hænger de, hvis det står til økonomerne, med røven i vandskorpen. Det ka' jeg da godt forstå. Det er da upraktisk med kontanter, hvis man er økonom. Det er ligesom kontanterne, der højt fortæller, at fupnummeret med værdisættelse og økonomisk politik er afsløret. At der ikke er dækning for den økonomi, der udhuler vores ressourcer, både fysiske og psykiske, raser derudaf og bryder sammen med mellemrum.

Det sker jo igen - spørgsmålet er bare om det allerede sker i år eller senere. At det sker, det er alle enige om, og at der ikke er nogen, der kan styre den synkende skude, er ligeså åbenbart. Så skal vi til det igen - bankerne med deres grådige menneskefjendske tilgang til samfundet skal til at gå fallit, kvalt i deres eget lort. Det betyder, at du og jeg skal finansiere bankpakker og hjælpeprogrammer og latterligt store beløb til latterligt inkompetente tykhoveder, der får lov til at sætte hele showet i gang igen.

Min mening er, at næste gang lader vi tumberne gå fallit og etablerer en kontantøkonomi der bygger på ressourcebaserede, forureningsbevidste, cirkulært funderede tankesæt og prøver den vej. Så har vi da en chance for at overleve - det ser værre ud, hvis vi bare fortsætter som hidtil.

Og lad så vores nationale bank styre pengeskabelsen, og lad os bruge vores analoge kroner, - så længe vi har nogen.