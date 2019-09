Under den sidste partilederrunde før sidste folketingsvalg spurgte journalisten: "Hvem af jer mener, at I er de mest ambitiøse på klima-området?"

Stort set alle partiledere rakte hånden op. Under valgkampen gik der overbudspolitik i at sætte den skrappeste dagsorden for at beskytte klimaet. Socialdemokratiet vandt med et løfte om at sænke Danmarks CO2-udslip med 70 procent inden 2030 (i forhold til 1990) - et voldsomt og urealistisk klimamål, som vi da også siden valget ikke har hørt særlig meget om.

Hvorfor? Fordi der er stemmer i klimapolitikken. Vi mennesker lader os let forføre af angst. Når vi hører, at noget er farligt, spidser vi ører og tror det værste. Vi fortæller det gerne videre og overdriver lidt, fordi det er en god historie.

Klimaet har fået en tur i "Frygtens Karrusel" ("Farligt" af Andersen & Nielsen): Medierne beretter om alt det farlige og dét, nogle mener er værd at frygte. Organisationerne lever af at forklare, hvor slemt det er og får støtte til at bekæmpe det farlige. Politikerne bekræfter gerne at frygten er berettiget og fremsætter urealistiske mål. Markedet skubber gerne til frygten, især når de opdager udsigten til at tjene penge på den. Forskere udvælges til at bekræfte årsagerne til frygten. Medierne beretter om alt det farlige...Og sådan fortsætter karrusellen.

I de senere år har den vestlige verden (måske lige bortset fra USA) været i religionsunderskud. Den gamle kristendom har mistet taget i de fleste, og der har været mange nye tiltag på markedet: Scientology, Hare Krishna, New Age og satanisme. Måske skulle man tage fitness og sociale medier med i samme pulje, som mange har gjort sig til slaver af.

Klimaet er nu ved at indtage en førsteplads på det globale marked for nyreligiøsitet. CO2 er Gud i den nye klimareligion. Alt skal handle om denne gasart, som alle dyr og mennesker udånder hvert sekund. Men hvor meget fylder den egentlig i vores atmosfære? 0,04 procent!

Og selv om Amazonas-skovene brænder, har vi stadig 20 procent ilt at bruge løs af, og det ville vi stadig have, selv om hele Amazonas brændte ned.

For godt hundrede år siden var gas den vigtigste energi- og lyskilde i de større byer. Men så kom elektriciteten tordnende (tak, Ørsted og Edison). Gasfolket skreg og kæmpede imod denne nye livsfarlige og altødelæggende teknologi netop ved at fremkalde frygt, usikkerhed og tvivl. Den gang tabte gasfolket og de teknologiske fremskridt vandt. Vi mennesker hader forandringer, og vi pisker gerne en stemning op, når den byder sig.

At det nu er lykkedes at spænde en svensk teenager foran denne nye klimareligion er direkte usmageligt. Det minder mig om amerikanske afstumpede religiøse sekter, der i 60'erne og 70'erne satte teenage-præster til at prædike om Guds straf, dommedag og dæmonuddrivelse for til sidst at begå kollektivt selvmord.

Klimafremskrivninger er ofte forbundet med stor usikkerhed, men egner sig glimrende i skrækkampagner. Jeg savner noget mere seriøsitet og realisme i hele denne debat, og jeg nægter at tro, at en gas, der fylder 0,04 procent kan true vores eksistens.