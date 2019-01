Den vesthimmerlandske by Aars kom i julen 2017 i mediernes søgelys. Årsagen var det juletræ, som man havde fået placeret i bymidten. Det levede ikke helt op til de forventninger om elegance og symmetri, som man har til et stort juletræ, der skal stå på et offentligt sted. Træet var rent ud sagt pilskævt.

Det var en gave fra en grundejer i byen, og formanden for handelsstandsforeningen sagde, at hjemme i haven så træet meget pænt ud, men da det kom ind på torvet, måtte de erkende, at det ikke var så pænt alligevel. Det grimme juletræ blev dog hurtigt omfattet af varme følelser fra byens borgere, og en lokal børnehave fik lov til at pynte træet, så det kunne blive det smukkeste træ i hele Nordjylland.

Ud fra devisen om at dårlig omtale er bedre end slet ingen omtale, så besluttede man op til den netop overståede jul at gå endnu mere radikalt til værks. Det er nemlig så heldigt, at Aars gennem årene er blevet beriget med en del murstensskulpturer, der er udført efter tegninger af den verdensberømte danske kunstner Per Kirkeby. Han blev oven i købet udnævnt til æresborger i byen i 1999 som en anerkendelse af hans store indsats gennem mere end tre årtier.

Men nu fik handelsstandsforeningen den idé, at man kunne bruge den 23 år gamle skulptur, der bærer titlen "Muren", som det bærende element i byens juleudsmykning på Kimbrertorvet. For de raske nordjyder er der ikke langt fra tanke til handling, så man borede simpelthen massevis af ekspansionsbolte ind i kunstværket for at fastgøre de skinner, der skulle holde den gevaldige julebelysning på plads. Det siger sig selv at kunstværker, der står udendørs kan risikere lidt af hvert, lige fra fugleklatter, påkørsler, graffiti og slid på grund af elementernes rasen. Men at det ligefrem er byens egne folk, der går i spidsen og ødelægger kunstværker, som andre af byens borgere selv har indsamlet penge til, er nok stadig et særsyn. Borehullerne medfører endog risiko for frostskader på monumentet.

Så voldsomt gør vi det ikke i Svendborg. Her har vi ingen Per Kirkeby-skulpturer til at kaste glans over vores menneske- og billøse torv. Men vi har dog et lillebitte havfruespringvand, som man har placeret på det sted, hvor torvet hælder allermest. Hvad der er fornuften i det, er vi mange, der spørger os selv, når vi går forbi.

Så havde vi ganske vist igen i år et pænt juletræ, som blev tændt med fornem deltagelse af byens førstemænd, der sikkert havde tid til at klappe de fremmødte børn på hovedet, mens de ventede på det festlige øjeblik i vinterkulden. Men i god pagt med byens sparepolitik, som sørger for at gadebelysningen bliver slukket efter midnat, så var der ifølge avisens beretninger adskillige dage, hvor der slet ikke var lys på det flotte juletræ. Om det var hærværk, fandt man vist aldrig ud af, men de ødelagte lyspærer var relativt billigt sluppet i forhold til den vandalisme, der skete i Ringe, hvor man nu for andet år i træk oplevede at få byens juletræ fældet i utide.