Min Mening: Jeg er bygget af bøger

For nylig så jeg en mand iført en t-shift med påskriften "Øl har bygget denne krop".

Der var nok gået et par rammer til - da han var temmelig korpulent - men helt åbenbart glad og stolt. Synet affødte udover et grin flere tanker. Først og fremmest: Hvorfor er mænd sjældent flove over deres krop? På trods af en velvoksen bodegavom stiller de glade op i kropsnære t-shirts og klapper sig henrykte på maven.

Ingen kvinder tør stille op i denne disciplin. Vi gemmer os i store (helst sorte) gevandter og er én stor undskyldning for os selv og vore ikke perfekte kroppe. Når nu man af mange årsager er nået denne tilstand, ville det så ikke være en befrielse bare at stå ved det og klappe sig selv på maven?

Den anden tanke, der dukkede op var: "Hvad er JEG egentlig bygget af?"

Det var ikke det fysiske, der meldte sig som det første. Det er hurtigt overstået: Go' ma'. Og meget af det. Det var derimod en ting, som i den grad har næret, formet og hjulpet mig mange, mange gange i mit liv. Fra jeg var ganske lille. Faktisk fra jeg var omkring de fem, hvor jeg ifølge min mor havde lært mig selv at læse.

Og utallige timer - sammenlagt år - har jeg brugt på denne ting: bøger.

Jeg er vokset op lige overfor et af de fremmeste biblioteker i Danmark: Tåsinge Bibliotek i Landet. Takket være et par ualmindeligt dedikerede og fremsynede mennesker - først og fremmest dyrlæge Petersen og Marie Lolk - fik beboerne i Landet Danmarks største og flotteste sognebibliotek. Marie Lolk forærede i 1935 kvit og frit sit hus til biblioteket, mod at hun kunne blive boende i to små kamre ovenpå resten af sit liv. Jeg er sikker på, hun var lykkelig.

Jeg blev født i 1960 og voksede som sagt op lige overfor - og da jeg havde knækket læsekoden, blev biblioteket hurtigt mit andet hjem. Jeg læste alt på børnebiblioteket og blev så gradvist ført ind i den tungere del af litteraturen. Jeg slæbte bøger i store stakke tværs over vejen - og hurtigt fik jeg lov selv at stemple bøgerne ind og ud. Med tiden fik jeg også en nøgle til biblioteket (en indtil nu velbevaret hemmelighed) - og kunne således tilbringe alle de timer, jeg ønskede, i de trygge og vidunderlige lokaler. Der var børnebøger, "De unges hule" (noget ganske nyt i biblioteksverdenen) med skrivebord og askebæger - og så selvfølgelig voksendelen med alverdens spændende bøger.

Det er ingen overdrivelse at sige, at biblioteket formede mig. Jeg fik vejledning og udfordring af bibliotekaren Bjørn, som jeg beundrede grænseløst. Alle værker blev læst og lagret. Uden denne udvidelse af min verden, var jeg ikke blevet den, jeg er. Og sandsynligvis heller ikke skolelærer.

Jeg elsker og er stadig storforbruger af bøger og biblioteker. Jeg begræd udviklingen, da man lukkede Vindeby og Troense biblioteker. Til gengæld er det vidunderligt, at der trods alt fortsat er afdelinger i mange små byer. Senest er Landet Bibliotek flyttet til Tåsingeskolens Lundbyafdeling og slået sammen med skolebiblioteket. Her er lyst og venligt. Gode faciliteter for både børn og voksne. Bøger, musik, tidsskrifter og aviser. Sofaer og godt læselys. Og fri adgang mellem 7-22 hver dag hele ugen. Efter min mening en enestående brik i velfærdssamfundet.

Jeg håber, nye generationer vil bruge og værdsætte vore folkebiblioteker, så vi kan få kommende generationer gjort fortrolige med litteraturen og de uendelige oplevelser og udviklingsmuligheder, den byder på. Så jeg er bygget af bøger - hvad er du bygget af?