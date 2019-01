Min Mening: Jeg bøjer mig i støvet for håndboldherrerne

I skrivende stund sidder jeg i en bil på en motorvej i Tyskland. Det i sig selv er ikke en sindsoprivende oplevelse, men alligevel har jeg en følelse af ærefrygt og benovelse over det, jeg har været vidne til her til aften.

Efter at have deltaget i en træningsturnering et sted i Vesttyskland, nåede vi at se de sidste 40 minutter af VM-finalen på vej hjem i Poloen.

Jeg har aldrig i mit liv set en så overbevisende dansk sportspræstation som det danske herrelandsholds til dette verdensmesterskab. Det har faktisk været på grænsen til det kedelige, at de danske drenge har maltrakteret det ene hold efter det andet godt hjulpet på vej af de danske fans i først Royal Arena og dernæst Boxen i Herning.

Jeg skal ikke tage noget fra andre danske sportspræstationer, som på deres måde har været ligeså imponerende, medrivende og fællesskabsskabende. Men måden, dette VM er vundet på, har jeg aldrig oplevet før.

Under denne slutrunde har jeg selv prøvet kræfter med at være ekspert på TV2 News, hvor jeg gentagne gange har manet til ro og orden, når nyhedsværten har prøvet at få mig med på de euforiske bølger efter kæmpesejre over Chile, Tunesien og Østrig.

"Jo jo, lad os nu lige se når de danske håndbolddrenge løber ind i reel modstand som Norge og Sverige. Så kan vi begynde at se, hvor pilen peger hen", fik jeg vist sagt.

Norge blev først afmonteret, og efter et par mellemkampe mod Ungarn og Egypten, så var der maksimalt pres på drengene mod Sverige, hvor Danmark havde alt at tabe. Denne hurdle blev også overvundet, om end ikke så champagneagtigt som mod Norge. Igen sagde eksperten i News-studiet: "Lad os nu lige se, når Danmark løber ind i Frankrig i semifinalen. Her har de ikke Boxen i ryggen, og bliver matchet med de allerbedste spillere i verden."

Danmarks svar var at putte Le Bleus i guillotinen og kappe hovedet af samtlige franske verdensstjerner.

Endelig skulle Danmark møde Norge igen i finalen, og jeg kan som elitesportsudøver skrive under på, at det ikke altid er de mest hensigtsmæssige tanker, der løber gennem hovedet inden sådan en kamp. Jeg citerer Lasse Svan, der efter finalen blev interviewet til TV2:

"Vi var nogle stykker, som i morges snakkede om, at det ikke ville være til at bære, hvis vi havde tabt finalen foran 15.000 mennesker, efter at have spillet SÅ god en turnering."

Og lad mig bare understrege, at danskerne havde alt at tabe. Frygten for at skuffe så mange danskere må have fyldt noget i de danske drenges bevidsthed, ligesom at den danske finalehistorik både til VM, men også til EM i 2014 ikke har været alt for god.

Alligevel så gik Danmarks jernmænd ud og skilte Norges hold fra hinanden. Derfor siger jeg bare én gang til. Jeg letter på hatten og bøjer mig i støvet. Jeg har aldrig set så overbevisende en magtdemonstration, som den Danmarks håndboldherrer har præsteret i denne turnering. Det har været så voldsomt overlegent, at det faktisk ikke har været spændende i mere end en håndfuld minutter. Hvad vi så ikke har fået i spænding, har vi fået i sprudlende håndboldspil, fight, vilje og udstråling.

Tillykke til de danske drenge og til resten af os danske håndboldfans, for vi har været vidne til noget historisk.