Min Mening: Jeg bliver nogle gange så træt

Jeg er træt! Og det er ikke bare træthed efter en lang vinter. Det er en gennemgribende - ind til marven dybdeborende træthed. Det skyldes nok, at jeg ikke alene bruger urimelig mange kræfter på at fortrænge - men også på at holde en stadig større håbløshed nede.

Lyder det alvorligt? Det er det også. Lad mig prøve at forklare: Jeg har fået øje på den stille, men stadige nedbrydning af moral og etik, der finder sted i vores samfund. Tænk at udtrykket "banditter i habitter" nu er blevet optaget i det danske sprog. Og det er ikke kun i finansverdenen, hvor stræben efter profit overtrumfer utallige juridiske og etiske regler - det er overalt.

Politikere lyver og forvansker sandheden. Lige fra den lokale byrådspolitiker til Donald Trump. Betroede medarbejdere i statsforvaltningen stjæler med arme og ben. Virksomheder ser stort på regler for opbevaring og håndtering af farlige kemikalier. Børn efterlyser kontakt og nærvær fra deres forældre, som er mere optagede af mobiltelefoner. Unge er stressede og angste af det store pres, som uanede muligheder og ansvar for egen succes efterlader dem med. Ældre føler sig svigtede og magtesløse på vore plejehjem. Indbrudstyve huserer i by og på land. Helt ærligt: Der er sgu da nok at lade sig gå på af. Og hvor meget af det har du og jeg egentlig indflydelse på?

Før jeg blev så frustreret, brugte jeg lang tid på at vente. Vente på, at vinden vender og den sunde fornuft finder vej tilbage til den enkelte og samfundet som sådan. Det ser ikke ud til, at den kommer sådan lige med det samme.

Så har jeg som nævnt prøvet at fortrænge tingenes tilstand. Det går heller ikke ret godt. Selvom jeg bliver hjulpet godt på vej, hvis jeg åbner for mit tv. Det flyder over med de mest verdensfjerne og manipulerende programmer som "Divaer i junglen", "Familien på Bryggen", "Paradise Hotel", "Besat af badboys" og så videre. White Trash, der sætter en dagsorden af intriger, selvoptagethed og dumhed uden lige. Garneret med falske bryster, påmalede øjenbryn, Andersine-læber og masser af tatoveringer. Afbrudt af reklamer om spil og hurtige lån. Er det sådan virkeligheden er? Er det et Danmark, vi er stolte af? Som Poul Nyrup engang sagde: "Kan vi ikke gøre det lidt bedre?"

Kyl dog de møgprogrammer ud og lav noget ordentligt tv igen. Oplysende og lærerigt. Hvorfor lefle for laveste fællesnævner? Og jeg køber ikke den med, at jeg jo bare kan lade være med at åbne for skidtet. Det kan og gør jeg, men det er der mange andre, der ikke gør, herunder mange unge mennesker. Og det påvirker dem og deres syn på livet virkelig meget.

Mens jeg har skrevet denne klumme, har jeg fundet en løsning langt bedre end passivitet eller frustration: flyt fokus. Jeg vil lægge mærke til alt det, der trækker den anden vej: Børn, der trives og leger og griner. Unge mennesker, der tager uddannelser og får job, vælger genbrug og lever klimaansvarligt. Voksne, der har overskud til at hjælpe andre. Ældre, der danner olde-koller og holder sig i gang. Alle os, der betaler vores skat og opfører os anstændigt. Og med foråret kommer lyset og varmen - og energien. Energi til igen at forsøge at påvirke verdens gang en lille smule hver dag - trods alt. Hvad gør du?