Min Mening: Ja, jeg tror bønner virker

Mange har nok prøvet at bede en bøn til "vor Herre" når livet slår knuder - enten for en selv eller for nogle af vores nærmeste. Men at bede for andre, sådan mere generelt, er nok mere en sjældenhed?

Jeg kender en, eller det vil sige kendte - hun er netop død og begravet efter et langt liv. Hun bad, og ikke bare for sig selv, men for alle hun havde kær, og det har hun gjort i årevis. Dagligt bad hun for hele hendes familie - hver og en blev nævnt. Og var der et barnebarn, der skulle til eksamen, eller en i familien, som var syg, blev der bedt specifikt for de udfordringer og problemer, der var. Ja, selv mig, som ikke engang var nær familie, bad hun for.

Gode tanker, overtro eller en egentlig forskel? Ja, det er svært, for ikke at sige umuligt, at måle på, hvad denne bøn for andre så har gjort af forskel. De sygdomme og udfordringer, der har været i årenes løb, er jo enten forsvundet eller fortsat - noget er forsvundet og noget nyt er kommet til ...

Det som er forsvundet, tænker man sjældent over, og det som ikke er forsvundet, kan man så undre sig over, hvorfor der ikke er sket nogen ændring med.

Virker bøn? Nu hvor det meste af Danmark har fejret Jesu fødsel med grantræ i stuen og gaver med mere, må det være aktuelt at nævne, at Jesus selv brugte tid på at bede og endda opmuntre mennesker til at bede. Og det tror jeg ikke han gjorde, for at vi skulle spilde tiden, men fordi der faktisk var en, som hørte hans bønner, og som også hører vores tanker og bønner.

Jesus lærte hans venner at bede: "Fader vor, du som er i himmelen ..."

Den bøn bliver bedt i kirken hver søndag, til barnedåb, og konfirmanderne lærer den også. Jeg bruger også selv jævnligt at bede denne bøn sammen med vores børn. Den rummer virkelig meget, ja, nu hvor jeg sidder og tænker over de enkelte ord, så rummer den mig, hele mennesket, mine udfordringer, håb og drømme. Prøv selv at søge efter Fadervor på google.

Ja, som du nok har gættet, så beder jeg selv. De to gange jeg indenfor de sidste ligget år har ligget i fuld narkose, har Fadervor været de sidste ord, jeg sagde, mens bedøvelsen pumpede ind i kroppen. Jeg beder for vores børn, deres hverdag og velbefindende, og når der er noget særligt i familien. Men jeg bruger også lidt tid på at sige tak. Jeg har fået så mange goder igennem livet. Forskellige mennesker, som har formet mig, oplevelser, familie, arbejde osv. Alt sammen noget, jeg vil være ked af at miste og derfor ting, jeg er taknemlig for.

Ja, jeg tror, at bøn har en virkning. Og nej, jeg kan på ingen måde påvise det. Men de svar jeg "ser" og den tryghed og ro, jeg har i selv svære situationer, viser mig, at jeg på ingen måde står alene. Min dyrebare veninde og forbillede på 95 år, vi begravede lige før jul, fandt samme ro og tryghed gennem bønnen.