Min Mening: I kunstens rum beretter sjæle om det at være menneske

Mig og min kvinde vil til New York. Vi har været der før, og grunden til, at vi må afsted igen, er, at vi vil på Metropolitanmuseet og se ét billede.

Det hænger på en endevæg og kan ses gennem tre store sale - jeg mener store sale - og igennem dem lyser det, og laver et hul i væggen ind til Van Goghs verden. Jeg bliver suget ind i den og står i en kornmark med cypresser i hegnet og et farvespil, der sætter gang i alle sjælens strenge, så de synger sange om verdens uendelighed og alt det forunderlige, vi kan møde i vores virkelighed, hvis vi kigger efter.

Kunsten tilbyder os at vælge fra andre hylder end dem, vi lige går og kigger på, når vi har travlt med det, vi mener er vigtigt og uopsætteligt.

Igennem de huller kunsten laver i virkeligheden kan vi kigge på de anelser, vi har om liv og død. Det kaos af følelser og fornemmelser, der konstant bobler rundt i vores hoveder og kroppe. Vi ved det indeni, men det er ikke til at forklare.

Vi ser et billede, en film, læser ord, hører et stykke musik, og når vi bliver rørt, kommer vi pludselig lidt nærmere på det hjertets sprog, som kunsten bruger.

Vores daglige sprog kan slet ikke kan følge med, når vi nærmer os at skulle tale om kunst, det kunsten kan og gør, og hvad kunst overhovedet er.

Vi skovler i luften med armene og trækker erindringer om hændelser eller lugte frem - eller hvordan noget føltes mellem fingrene. Hvordan hårene rejste sig, da det der skete, som vi troede vi havde glemt, indtil kunsten slog hul på erindringens rum, ligesom champagne smager af et ben, der sover.

Sådan fægter vi os frem for at forklare og forstå hinandens oplevelser og følelser i det hjertelige rum, der optager langt det meste af vores kapacitet, men føles som det mindst prioriterede i hverdagen.

Kunstens rum er der, hvor sjælene beretter om det at være menneske. Der hvor vi bliver hele, læges, og der, hvor vi ånder i takt med livets rytme.

Der hvor vi lærer, at uanset status, køn, alder og farve er vi lige værdige og enhver sjæl har et sprog. Vi kan alle slå hul i "virkeligheden", men det er kun de færreste af os, der har opdaget det og lært at gøre noget ved det.

Dem, der kan det, kalder vi så kunstnere, og sådan en bor der et sted i os alle - sammen med vores legebarn.

Hvis vi vil os selv, hinanden og fremtiden det godt, sørger vi for at kreative fag bliver halvdelen af vores undervisningssystem. Vi har hardware nok nu i vores samfund, men softwaren trænger til opdatering. Den er slet ikke gearet til de krav, vi, kloden og vores videre liv stiller. I kunsten ligger både spørgsmålene og svarene om hvordan og venter på at blive befriet.

Gad vide hvem jeg skal stemme på, som vil gøre noget ved det.