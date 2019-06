Min Mening: Hvor var partiet, da Hønge havde brug for hjælp?

Jeg har altid ment, at det værste, en politiker kunne gøre imod sine vælgere, var at skifte parti midt i valgperioden, og jeg har for år tilbage givet en skideballe til en sådan svendborg-politiker, hvilket han blev svært fornærmet over.

Det viser sig nu, at der er noget, der er endnu værre. Sjældent er så mange læserbreve strømmet ind til aviserne, sjældent er så mange blades lederskribenter og satiretegnere enedes om, at hér var alle tiders vælgerbedrag, som da Karsten Hønge lod sig opstille til både Europaparlamentet og Folketinget og siden løb fra det første.

Det var da også virkelig uklogt gjort.

I troen på at han ikke ville blive valgt til EP, men kunne trække stemmer, så SF kunne sikre et mandat til Margrethe Auken, stod han nu der og så dum ud, fordi han meget hellere ville i Folketinget. Og han er ellers sådan en nydelig mand.

Smædekampagnen vil ingen ende tage. I lørdagens radioudsendelse Bagklog på P1, tværede studieværten, slagterhunden Esben Kær, ham ud.

"Hønge har overladt sin plads til en ubekendt 21-årig, som ingen nogensinde vil komme til at høre noget som helst fra."

(Her må jeg lige for en ordens skyld tilføje, at Kira Marie Peter-Hansen faktisk fik 15.765 personlige stemmer).

"Og selv om jeg har talt med Hønge om, at han bliver medvært på programmet, skal en sådan uvederhæftig politiker aldrig komme inden for i mit studie."

I skrivende stund, dagen før det spændende valg, råber B.T. på sin forside: "Høngerøv i klaskehøjde efter vælgerbedrag. Måling siger: Hønge er slagtet. Vælgernes dom: Moralsk forkasteligt. Træk dig."

Nu forbyder min overbevisning mig at købe B.T., så jeg kan ikke gøre rede for andet, end hvad jeg så på forsiden oppe i byen.

Karsten Hønge har undskyldt og undskyldt. Lagt sig fladt ned. Kaldt sin handling idiotisk og beklaget dybt. Derimod har der været meget stille fra hans ledelses side.

Pia Olsen Dyhr, jeg synes, det ville klæde dig, hvis du gik ud i offentligheden med et par ord om dit medansvar i denne sag. Det kan umuligt være en fremgangsmåde, Karsten Hønge har fundet på helt alene (og nu jeg har dig: Kan du ikke lige få en klædelig frisure igen. Du ligner den tegnefilmsfugl, der render og sige miip-miip med en prærieulv efter sig).

Forleden holdt SF et velbesøgt vælgermøde i Ørstedspavillonen i Rudkøbing. Pia Olsen Dyhrs tilstedeværelse var annonceret, men i stedet trådte vikaren fra Helvede ind på banen. "Åh nej", tænkte jeg og skulle lige til at krumme tæer, "nu kommer der øv- og buh-råb". Men det gjorde der slet ikke. Langelænderne tog smilende og smukt overbærende imod den arme, udskældte mand, og jeg blev så stolt af mine langelandske fæller. Og nu er jeg spændt. Er vælgerne, som aviserne skriver, eller som jeg tror?

Sidste nyt: SF fik fordoblet sit mandattal. Karsten Hønge fik en halv gang flere stemmer end ved forrige valg. Den ene var min.