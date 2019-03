Min Mening: Hvor længe skal det statsstøttede udsalg fortsætte

Læserbrev: Lidt om det statsstøttede udsalg af vores land, der er i gang - hør her:

Med startkapital eller en långiver i ryggen, der kan se perspektiverne, køber du en orn' li' stor gård og projekterer et industrilandbrug baseret på dyr. Der bliver nok brug for at opkøbe nabogårde i større omfang for at få arealer nok til at dyrke foder og komme af med gyllen, så det sker også. Det giver samtidig den fordel, at levende hegn osv. kan nedlægges, så maskinerne kan komme til i overensstemmelse med deres størrelse. At landet affolkes, turisterne forsvinder, småvejene køres sønder og monokulturerne smadrer økologien hører ind under beklagelige bivirkninger.

For de, der ikke hopper på bankernes syge låne, valuta og investeringsmodeller kan det blive en ok forretning. Gode tilskud til produktionsenhederne (dyrene), hektarstøtte og som rosinen i pølseenden støtte til etablering af et biogasanlæg til at tage sig af gyllen og halmen. Det giver også lidt ekstra fra dem, der har behov for at komme af med deres organiske affald.

At der er tale om en industri i landzone får de kommunale ordnet ved nedskalering til et "teknisk anlæg". Nu har vi et nyt industriområde, og lykkeligvis uden de restriktioner, der gælder i disse, vi er jo i landzone.

Det er ikke raketvidenskab. Med den kemiske industris katalog i hånden dyrkes arealerne, produktionsenhederne beskyttes mod alverdens skrammel med forebyggende doser. Det betyder, at hele industrien kører.

Så er det tid til en kapitalfond eller et udenlandsselskab kan købe op og kapitalisere arbejdet, der har ligget i at centralisere egnens "landbrugsproduktion". Takket være de massive statstilskud i etablerings- og driftsfasen kan salget af industrien generere et helt pænt overskud. Et lille stykke af Danmark er afhændet til udlandet og skatteborgerne har betalt en god bid af det, det har kostet at bygge op. Det sker rundt om i landet og nu også her i Svendborg.

Tænk hvis visionerne gik videre ud i fremtiden og arbejdede på decentralisering og økologisk bæredygtighed i stedet. Arbejdspladser med mening og profilering af det lokale kommunale styre som dem, der byder fremtiden velkommen. Velkommen med tryghed for dem, der skal befolke den, og tryghed i forhold til den økologi, der er basis for fremtiden overhovedet.

Det må være magtfuldkommenhed og grådighed, der ligger til grund for den nuværende ageren. Det er beklageligt, at vores politikere baserer deres administration af vores land på at logre for dem, der turer frem på den facon. Men industrilandbruget rulles ud med al det svineri, skævvridning, udbytning og andre ubalancer, det medfører. Nå ja, det hedder jo det liberale samfund, men sygt er det. Gad vide, om det kommende valg vil ændre noget på det.