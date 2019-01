Min Mening: Hvil i fred, Fætter

"Ved du hvad, det bedste er ...? Legetøj fra BR!"

Det er én af de jingler fra min barndom, som jeg husker bedst. Det var i den grad forbundet med forventning, leg og glæde, når turen gik ned til alle børns fætter. Og hvem husker ikke, når man sad og sled den ene blyant op efter den anden ved at sætte krydser i legetøjskataloget op til enten jul eller ens fødselsdag.

Jeg har stadig syntes, det har været hyggeligt at komme i Fætter BR den dag i dag, efter jeg er blevet voksen. Det vækker en lille barnesjæl i mig, og jeg nyder at gå og kigge efter Lego eller actionfigurer til mit gudbarn Mads. Derfor smerter det da også mit barnehjerte, at Fætter nu er død og borte.

Fætter BR gik konkurs mellem jul og nytår efter længere tids sygdom. En sygdom, der var forårsaget af flere usunde livstilsændringer. Nogle af disse livstilsændringer var selvforskyldte, mens vi forbrugere også har haft et medansvar. Tiderne er skiftet, og den helt store årsag til konkursen har været BR's manglende omstillingsparathed. For børn har stadig haft et behov for legetøj, men hvilket slags legetøj, og hvor man har kunne købe det, har ændret sig.

Verden er blevet digitaliseret, og dermed er produkterne samt stedet, hvor disse kan købes, også blevet digitaliseret. Ipads, smartphones og gaming på diverse spilkonsoller og computere har hugget en stor kniv i BR's hjerte. Samtidig med at vores alle sammens dovenhed og jagt på gode tilbud, har drevet os mod den stigende internethandel, og dermed hamret det sidste søm i kisten.

For selvom vi råber og skriger på, at vi skal handle lokalt og støtte livet i byen ved at få vores lidt for tunge røv bevæget ned på de brostensbelagte gader, så kan de fleste af os nok ikke sige os fri for at bruge nettet engang i mellem til at shoppe. Men det faktum må efterhånden være klart for de fleste butiksejere, og derfor kan det ikke hjælpe noget at stikke hovedet i busken og håbe på, faren driver over. Eller endnu værre: Ikke være vidende om, at faren er der og slå det hen som en bagatel.

Sidstnævnte var i den grad tilfældet for Nokia, der i 2007 sad på 50 procent af mobiltelefonmarkedet. Man mente selskabet på daværende tidspunkt var 250 milliarder dollars værd. I selv samme år udkom den første iPhone, som Nokias ledelse slog hen som et nicheprodukt. Seks år senere var Nokias brand faldet med 97 procent og blev solgt til Microsoft for 7,2 milliarder dollars.

Heldigvis er mange af detailbutikkerne fulgt med udviklingen. Flere og flere kombinerer nethandel med deres fysiske butikker, mens andre har været gode til at differentiere deres produkter, så det gør dem unikke. Men de dygtige erhvervsdrivende kan ikke klare det alene, og derfor må vi være med til at løfte i flok.

Nettet og nethandlen er kommet for at blive. Det vil være naivt at tro andet. Men når nettets magelighed og tilbudsfristelser begynder at trække, så må vi alle sammen hanke op i nakken på os selv, og stille os selv det spørgsmål: "Kunne jeg måske undvære de 30 kroner, som den ekstra service koster i butikken, samtidig med at jeg kunne få en lille smule frisk luft og motion ved at gå ned i vores hyggelige by, så den måde kan blive ved med at være hyggelig og levende?"

Svaret skulle i de fleste tilfælde helst være et ja.