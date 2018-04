Min Mening: Hurra for muleposer, papkasser og genbrugsglas

Thomas Mathiasen gør sig nogle sunde overvejelser om brug af plastposer alle vide vegne og fraværet af den gamle disciplin at bruge butikkernes genbrugspapkasser eller medbragt mulepose til at fragte varer hjem i.

Det var da simpelthen så behagelig læsning, at jeg bliver nødt til at give mit bidrag til denne problematik, for jeg er helt enig i, at det er noget vrøvl, at en mulepose skal bruges 7000 gange for at miljøbelastningen svarer til 7000 plastposer.

Vi lever i en tid, hvor enhver by med respekt for sig selv har mindst fire-fem genbrugsbutikker med en masse frivillige tilknyttet. I mange af disse butikker kan der allerede købes strikkede og hæklede ting fremstillet af frivillige. Muleposer eller indkøbsnet ville da være oplagt at sy af aflagt tøj eller gardiner, og de ville være meget personlige. Strikkeskoler er vældig populære, så hvorfor ikke et sy-din-egen-mulepose-kursus og lad det endelig foregå i genbrugsbutikken, hvor udvalget af materialer er mangfoldigt.

Hos os lever også papkasser i alle størrelser et langt liv, før de som gamle, trætte og flossede kasseres. Og sådan bør enhver papkasse, der er brugt naturressourcer på at fremstille, stilles til rådighed for genanvendelse og ikke efter første "job" kastes i pappresseren bag butikken. Denne form for genanvendelse kan der i hvert fald ikke laves negative miljøberegninger på.

Og nu vi er ved det, har det plaget mig i mange år, at vi ikke kommer videre med vores pantsystem. Det er ganske få glas- og plastflasker, der i dag er pant på og stort set kun de, der er øl og sodavand i. Der produceres og sælges store mængder dansk most, saft, marmelade og syltede agurker bare for at nævne nogle få. Det er alt sammen i glasemballage, og meget er identisk, og alligevel er der ikke pant på det.

Hvis vi vil vores miljø det godt, får vi standardiseret denne type emballage og sat pant på. Der vil naturligvis blive langt flere sorteringer at holde styr på og sikkert også mange protester fra producenternes side, men her må målet være det vigtigste. Det er jo heller ikke fordi, de store mængder glas uden pant ikke skal håndteres, for det skal de - bare i andre systemer.

Og tænk så hvis vi kunne genbruge disse produkter hjemme i husholdningen i stedet for at købe nye sylteglas i specialforretninger. Det kan vi måske også, som det er nu, bortset fra at lågenes underside ofte beskadiges før glasset, og låg kan man ikke købe, og så er vi lige vidt.

I min ønskeverden kan man naturligvis købe låg til alle glas i denne standardiserede serie, og de skal forhandles i alle dagligvarebutikker. Hvis der kan laves beregninger på, at dette ikke kan aflaste miljøet, vil jeg blive meget overrasket.