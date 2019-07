Så er jeg stævnet ud på sommerens sejltur, ganske som jeg har gjort det i de sidste 50 år. Tankevækkende. Meget har ændret sig fra de første år i den lille, snævre spidsgatter, hvor man stod i vandkanten og vaskede sig med saltvandssæbe og til nu, hvor man i sin veludstyrede svenske Najad i hver en lille havn bliver modtaget med de mest moderne faciliteter.

Men den aller-, allerstørste forskel er dog kommet med internettet. Tænk at leve i en tid, hvor en så epokegørende opfindelse er blevet en del af hverdagen for de fleste af os. Når man er til søs, langt fra hjemmets trygge havn, mærker man det ikke mindst. Før turen sender man en mail til havnefogeden på Wilders Plads ved Christianshavns Kanal, om han kan reservere en god liggeplads til os for fire-fem dage. Et kvarter efter er svaret der: ok.

Så går man ind på yr.no og ser, hvordan vejret i de første dage vil arte sig. Det skånske gæsteflag, som senere skal hejses, er for længst købt over nettet. Ankommet til København tager man på opdagelse, og Rejseplanen på mobiltelefonens netværk viser med et par tryk, hvilke busser, man skal tage for at komme fra Herodes til Pilatus. Om aftenen tjekker man sin mail på ipaden og streamer måske en udsendelse fra radio eller tv, man ikke vil gå glip af. Hvor er det nemt, og hvor er det dejligt at være et museklik fra verden og sine kære.

Men en gang imellem kan den begejstrede brug af internet gå over gevind. Det gælder i mine øjne for eksempel på visse museer. Vi besøgte Møns Museum i den fine by Stege og var spændte på at gense det gamle museum, som havde fået nye udstillinger, siden vi var der sidst. Lokalerne var underligt indrettet med få genstande uden tilsyneladende forbindelse med hinanden, og helt uden tekster. Den unge kustode forklarede, at man på museets hjemmeside kunne finde forklaringer på de udstillede emner.

Sådan har man også indrettet sig i Borgmuseet i Vordingborg. En kunstudstilling uden ord - find svarene på nettet. Det er en uskik. Man blev ganske vist udstyret med en slags telefon, hvormed man i hvert rum kunne høre en historie om nogle af de udstillede genstande. Det tog syv lange og syv brede, og det høretelefonpjat er også en uskik. Man kan jo ikke snakke sammen om det, man ser og oplever. Forestil jer, at man har et barn med - så bliver det da helt umuligt at gå på museum sammen.

Men når jeg som nu sidder i Landskrona i tordenvejr og hygger mig, så kan jeg læse Fyns Amts Avis og endda sende en klumme afsted over Øresund. Det er da mageløst. Jeg sejler ikke hver sommer ud på det forholdsvis primitive togt, en lystbådssejlads immervæk er, med slukkede kommunikationsmidler for at få ro for verden, vennerne og familien. Jeg vil ha' det hele med.