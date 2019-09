Min Mening: Har vi virkelig fået et sundhedsvæsen i verdensklasse, Løkke?

Jeg skal da ellers lige love for, at Venstre har vist sig som entertainere i eliteklassen i de seneste måneder. Ikke en uge uden et nyt drama.

Hvornår lærer politikere, at vask af det beskidte tøj skal foregå indenfor partiets fire vægge? Så kan man siden hænge det ud på Rådhuspladsen, som biografreklamerne i min barndom fortalte, at den dygtige husmor, som vaskede med Valo, gjorde, så alle kunne se det strålende resultat.

Læk, bagvaskelse, hån og spot - intet middel har været for usselt, mens vi andre måbende så til.

Sådan smadrer man på ingen tid et hæderligt parti. Ikke at det jo egentlig kommer mig ved, da min stemme aldrig er krøbet over midterlinien. Alligevel føler jeg med ærværdige venstrefolk, som må græmme sig. Men efter Ragnarok kommer lyset og en ny begyndelse: En formand, der måske kan samle partiet igen. Og gudhjælpemig om man så ikke foreslår, at næstformanden skal være Inger Støjberg. OK, så vil man altså have ballade. Sidste nyt er nu, at Ellen Trane Nørby som den gode fe i sidste øjeblik byder sig til. Pyha, det er stadig spændende.

Den fordums høvding, Lars Løkke Rasmussen, omtales af mange som en meget dygtig politiker. Hans største bedrift var kommunalreformen, som han her beskriver i december 2005:

"Et nyt Danmark tager form. Et Danmark, hvor 98 stærkere kommuner og fem nye regioner kan levere en bedre service til borgerne. Og hvor den offentlige sektor mere end nogensinde er indrettet efter borgernes behov. Jeg glæder mig meget til at se reformen blive til virkelighed. For kommunalreformen er vor generations største samlede reform af den offentlige sektor. De større og mere bæredygtige kommuner får ansvaret for løsningen af de fleste velfærdsopgaver - og bliver borgernes hovedindgang til den offentlige sektor. Og de nye stærke regioner skaber et godt grundlag for at nå målet om et sundhedsvæsen i verdensklasse."

Så sandt, et nyt Danmark tog form. Og en del af det Danmark fik navnet Udkantsdanmark."Lys i alle rådhusene" var målet for de 271 kommuner, der nu skulle mases sammen til 98. Og siden slukkedes lysene i rådhus efter rådhus.

Politistationer, skoler, sygehuse, uddannelsessteder, offentlig transport - jeg behøver ikke remse op. Vi ved det jo alle sammen. Blev den offentlige sektor mere end nogensinde indrettet efter borgernes behov? Har vi ikke bare sagt farvel til den ene servicefunktion efter den anden?

Sidste hak i tuden fik vi på Ærø og Langeland, da man for nyligt besluttede at spare mammografibusserne væk. Hver niende kvinde bliver ramt af brystkræft. Og alle ved, at hvis undersøgelserne flyttes til de større byer, er der en del, som ikke vil komme.

Det kan godt være, at det er deres egen skyld. Men der er altså nogen, som ikke kan overskue den rejse, og dem skal der også tages hensyn til.

Et sundhedsvæsen i verdensklasse?