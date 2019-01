Min Mening: Har vi en aftale?

På årets sidste dag dukkede jeg op til overfladen efter 14 dage i sengen - lagt ned af influenza garneret med en ualmindelig ondsindet hoste. Jeg forestillede mig, at hvis jeg satte hele min vilje ind, kunne jeg overvinde den - i hvert fald så længe, at jeg kunne være med til at fejre nytårets komme.

Et blik i spejlet viste med al tydelighed, at der skulle mere end en paphat og serpentiner til at få mig til at se festlig ud. Min mor brugte udtrykket: "Du ligner udskidt æwlegrø' på en tin-tallerken", når hun skulle fortælle os børn, at vi ikke så helt friske ud.

Jeg har ofte spekuleret på, hvordan det i grunden så ud - det behøver jeg ikke mere. Jeg lignede grangivelig udskidt æblegrød - på en tintallerken. Det kom derfor som sendt fra himlen, at min frisør på Facebook annoncerede, at hun havde ledige tider. På en nytårsaftensdag. Jeg ringede fluks og fik bestilt tid til vask, klip og føn.

Vel anbragt i sædet var jeg lidt nysgerrig efter, hvorfor hun holdt åben på en dag, hvor det ville være naturligt at tage sig en velfortjent fridag og have tid til at forberede årets sidste fest? Hun fortalte, at hun havde indvilliget i at være i salonen, da en kunde havde bestilt behandlinger til i alt fire familiemedlemmer. De skulle alle fire have ordnet hår og lagt makeup, så de kunne shine til den store fest, de skulle til om aftenen.

Altså stod min søde unge frisør klar i salonen fra klokken ni. Hun skulle i parentes have fri klokken 14 og straks derefter køre til Nordjylland for selv at fejre nytår med sin kæreste. Hun kunne lige nå frem i tide - hvis trafik og vejr artede sig. Egentlig havde hun fri, men et ønske om at tage sig godt af kunderne, fordi hun er serviceminded og godt ved, at en stabil kundekreds er det bedste grundlag for en god forretning, gjorde, at hun ofrede sin fridag og nu stod her - frisk og veloplagt.

Det samme kunne man desværre ikke beskylde kunderne for at være. Først ringede den ene lidt over ni: Hun kom ikke, da hun alligevel ikke syntes hun trængte til det. Og hendes tante kom forresten heller ikke, da hun var for træt til at sidde i frisørstolen hele formiddagen. Og lidt senere viste det sig så, at de sidste to familiemedlemmer heller ikke havde tænkt sig at møde op til de aftalte behandlinger. Altså stod den entusiastiske unge frisør nu med fem timer uden kunder - og dermed uden indtjening.

Jeg blev ærlig talt ret harm på hendes vegne: Tænk at være så ligeglad og sætte andre i forlegenhed. Havde det været sygdom, så kunne man forstå det. Men at man bare ikke gider eller ikke har lyst, er da ikke i orden? Jeg foreslog, at hun ligesom mange restauranter, krævede halv betaling ved for sen aflysning eller udeblivelse, men hun sagde med et trist smil, at hun ikke engang turde fortælle kunderne, at hun var skuffet og vred.

"Besværlige kunder har altid ret."

Jeg håber som minimum, at deres hår sad elendigt nytårsaften og gerne også i hele 2019. Desværre hjalp det ikke på influenzaen og hosten at få frisuren på plads, så jeg måtte lægge mig igen - og først i det nye år opsøge lægen. Venteværelset var propfyldt, og jeg belavede mig på lang ventetid. Jeg fik dog ikke lov at sidde længe før det var min tur - før aftalt tid.

Jeg var imponeret - tænk at lægen kunne være forud - med et fyldt venteværelse. Lægen selv var ikke imponeret - han kiggede på mig med et træt blik og sagde:

"Allerede nu er der to patienter, der ikke er dukket op til aftalt tid. Derfor kom du til før tid. Det er et stadigt voksende problem - både i konsultationerne og på sygehusene. Hvad der spildes af resurser, fordi folk bare bliver væk."

Min opfordring vil derfor være, at vi går tilbage til en af de gamle dyder, der åbenbart er kraftigt på retur: At aftaler overholdes.

Lær dine børn at møde til tiden, at overholde legeaftaler, selvom der dukkede et bedre tilbud op, og at man sætter sine egne behov/lyst til side for at overholde det, man har lovet. Så er grundlaget for et respekt- og tillidsfuldt forhold mellem mennesker til stede. Har vi en aftale?