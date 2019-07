Min Mening: Grøn produktion skal være rentabel

Landbrugsproduktionen skal ikke flyttes ud af landet, udtaler den nye røde regering. Det er jeg da glad for at høre, og ja, her i Danmark hvor landbruget har taget klimaet helt alvorligt, og især efter en valgkamp hvor hovedrollen blev indtaget af frygt for en nært forestående klimakatastrofe, men vi må returnere os tilbage til virkeligheden. Vi ved også, at varmt klima har givet velstand, sundhed og intellektuelt overskud, mens de kuldeperioder, især fra den lille istid, som jeg har læst det, har givet dårlig vækst og kunne ende med hungersnød.

I hvert fald rummer klimasagen alle elementer og tegn på hellig krig, der normalt karakteriserer de meste konservative dele med store religioner af forskellige slags, såsom kristendom, jødedom samt islam. Med en anvisning på, hvad det gode er og ligeledes det onde, samt den medieorienterede udpegning af, hvem er de gode, og hvem er de onde?

Klimaet spillede ikke overraskende en meget stor rolle i det politiske forståelsesdokument hos den røde del af regeringen, hvor især målet på 70 procent mindre drivhusgas udledning i 2030 i forhold til 1990 er ekstremt ambitiøs. Men vi i landbruget ser frem til at skulle drøfte med regeringen, hvordan fødevareerhvervet kan være behjælpelig med at reducere klimatrykket i Danmark, og det er helt afgørende, at vi selv er med til at finde de løsninger, som skal til. Landbruget har SEGES, som arbejder med at finde de løsninger, som konkret kan bruges ude på vores gårde, for at få bragt klimatrykket ned. Politikerne er bekendt med, at vi i landbruget gerne vil bidrage, men det skal ske uden at ødelægge vores landbrug og fødevareerhvervet.

En del af klimaarbejdet er desuden at sikre, at landbruget bliver godskrevet for den grønne og vedvarende energi, som hver dag bliver leveret, når vi for eksempel producerer biogas. Biogassen får tilskrevet effekten af gassen ved, at vi fortrænger det fossile brændstof, og bliver tilskrevet energisektoren og ikke landbruget, og det kan jo ikke være rigtigt set med landbrugets briller.

Den nye regering varsler bindende mål for landbruget, hvorved vi landmænd ser frem til dialogen. Men vi er også bekymrede for, at der sættes urealistiske reduktionsmål for vores erhverv, hvorved det kan få konsekvenser for produktionen. Samtidig med at landbrugsklyngen og det gode samarbejde med samfundet, som jeg føler, vi trods alt, har, hvis vi stadig skal kunne levere de store og nødvendige teknologiske fremskridt. Ja, de fremskridt som kan sikre, at vi i landbruget står som et fyrtårn. Fødevareindustrien samt landbruget er et udstillingsvindue for den øvrige verden, hvor de kan se op til, hvordan den danske landbrugsproduktion arbejder på at reducere klimagasserne.

Ja, vi snakker klima og det afgørende er, at vejen til en klimaneutral fødevareproduktion er, at landbruget kan få den solide indtægtskilde, der giver positive tal på bundlinjen for hele landbrugsklyngen, for ellers tror jeg ikke det kan lykkes.