Min Mening: Gretas kamp mod Goliat

Paven har lige velsignet hele verden, og jeg har lige tømt opvaskemaskinen. Det er 1. Juledag, og jeg går hen for at skrive min første klumme i 2019. På vej hen til computeren tænker jeg, at det kunne være spændende at udforme klummen, som var den et brev til mit yngste barnebarn, Frida. Et brev, hun modtager den 3. januar 2031.

Kære Frida,

det brev, du sidder og læser nu, er skrevet helt tilbage i 2018. Jeg står i køkkenet og kikker ud på fuglene, der besøger vores fodrebrætter. Paven har lige velsignet hele verden, siger farmor inde fra stuen.

Der er ikke den store trafik: Et par blåmejser og en enkelt musvit. Solen skinner og markerne er grønne, som var det en forårsdag. Og så har fuglene vel ikke det store behov for ekstra føde?

Jeg tænker på, om I stadig bor i Valby, og om I har fået hængt det fodrebræt op på vinduet, vi ville have givet jer? Fodrebræt og fodrebræt, det er nu så meget sagt, en kugle af en slags, som man kan placere direkte på ruden udefra, så I kan stå inde på 2. sal og følge med i fuglenes liv på tæt hold. Og så slår det mig pludselig med skrækblandet vemod, om der stadig er spurvefugle i byen? Har jeg ret i, at der ikke er ret mange tilbage? Måger og duer regner vi ikke med.

2030 er jo det år, hvor de internationale klimamål, der trådte i kraft det år, du blev født, skulle være nået, men jeg tror desværre ikke, I er i nærheden af dem. Det skyldes dels de fatale svigt af min tids sølle politikere og dels den store magt, kapitalismen stadig havde. Og så har slyngelstaten USA selvfølgelig også en stor del af skylden.

Men det er nu ikke for at minde dig om alt det lort, vi lavede for 12 år siden, at jeg skriver til dig. Tværtimod er det for at fortælle dig, at der var en pige fra Malmø, på din alder, der tændte et stort håb for fremtiden - din nutid. Greta Thunberg hedder hun. For hendes ord og handling havde en langt større kraft end alle magthavernes tilsammen. Hør, hvad hun sagde til dem: "I siger, at I elsker jeres børn over alt andet, alligevel stjæler I deres fremtid for øjnene af dem. Indtil I begynder at se på, hvad der er nødvendigt at gøre, i stedet for hvad der er politisk muligt, er der intet håb."

Hun minder mig om Davids kamp mod Goliat, hvor hendes ærlige og skarpe ord slynges lige i skallen på de mørke kræfter.

Jeg fortæller dig også om hende, for at minde dig om den fantastiske kraft, der ligger i sproget (Vær uendelig flittig med dine sprogstudier - Greta talte magthaverne imod på et fejlfrit engelsk). Og for at fortælle dig, at en 14-års pige, der kæmper for det gode, kan tænde lys i en hel verden.

Jeg tror og håber, at Gretas ord har betydet, at den virkelighed, du nu lever i, er bedre, end den ellers ville have været. Og at jorden stadig er et dejligt sted at være, også for dine børnebørn.

Kærlig hilsen

Farfar