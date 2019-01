Vi er ikke mere det mindst korrupte land i verden, men var sidste år nummer tre. Gad vide, hvor langt vi synker ned på omtalte liste, når de, der administrer listen, finder ud af, at vi har taget dem ved næsen, at vi ikke er bedre - mindre korrupte end de lande, vi førhen med foragt omtalte som bananrepublikker - vi er bare bedre til at skjule det.

Ikke at forglemme de øverste i finanssektoren, der i deres uendelige begær/grådighed har formøblet (stjålet), raget til sig af pensionisters og andre mere eller mindre små opspareres penge. Ikke at forglemme direkte tyveri af vores skattekroner.

I denne uge har Information haft en overskrift, der sagde "Nyt studie: Ærlige studerende drømmer om den offentlige sektor - uærlige drømmer om finanssektoren".

Uha, det lover ikke godt for os. For mig at se ser det ikke meget bedre ud i det offentlige, end det gør i det private - finanssektoren. Tilsyneladende sker der også en tiltagende forråelse af store dele af befolkningen. Ud fra devisen: Når de kan, så kan jeg også.

Se blandt andet på studerendes manglende evne til at se det forkerte i at snyde med eksamener. Se på offentlige instansers ligegyldighed med diverse omkostninger til møbler med mere. Intet er for godt eller for dyrt, for det er jo til mig, og borgerne betaler jo.

Min ungdomsven Bodils lillebror var overlæge på et mindre jysk sygehus for mange år siden. Han fortalte om, hvordan en anden overlæge på samme sygehus lagde ham for had, fordi han havde foreslået, at de skulle lægge deres laboratorier sammen til et, for at rationalisere, spare penge, da han mente, det var spild af sygehusets penge at have to laboratorier, der ikke havde nok at lave, når man udmærket kunne klare sig med et, der arbejdede effektivt. Så kunne pengene gøre gavn på andre af sygehusets områder.

Men nej, den pågældende overlæge var fløjtende ligeglad med økonomi, og at det var/er borgernes penge, der bliver sjusket med, for ham handlede det om, at han kunne sige, at han havde sit eget laboratorium, og at han på ingen måde var/er villig til at dele sine resultater med andre. Hedder det "sygehuskonge" eller led han af narcissisme, så han kun kunne se sit eget behov? Er det ikke en form for psykopati? Og er det det, der stadig griber en masse i mange offentlige instanser?

For at blive i sygehussektoren: Ville det ikke have været meget billigere for borgerne, skatteyderne, os, hvis man nu havde indhentet udkast til fem supersygehuse på en gang i stedet for at indhente fem forskellige tilbud? Og ville det ikke også være meget billigere at indkøbe alt muligt udstyr til samme fem sygehuse på en gang, i stedet for at købe i fem mindre slatter?

Hvad i alverden fik Region Hovedstaden/Sjælland til i forbindelse med indkøb af sundhedsplatform ("plat"-form?), at afslå et godt tilbud om at komme med i det midtjyske tilbud på fordelagtige vilkår, en platform der er udviklet til danske forhold, som fungerer godt i dag. Men nej, det skulle de ikke ovre på djævleøen. De indkøbte et amerikansk system, der ikke er lavet til danske forhold og ikke fungerer med de danske platforme og som laver skrækkelige fejl blandt andet med medicinering.

Hvor mange menneskeliv har det kostet? Handler det her også om visse lederes egen ærekærhed/selvhævdelse/narcissisme eller er/var det simpel dumhed? Er det så elendigt - småligt det foregår? Kan det virkelig være rigtigt, at såkaldt veluddannede, kloge mennesker går mere op i egen ære end folkets sundhed, liv og økonomi?

Havde en bekendt, der blev voldsomt syg. Noget af behandlingen foregik på Rigshospitalet, andet af behandlingen foregik i Odense. Personen skulle ved hver indlæggelse igennem en masse prøver, blodprøver osv. begge steder, for selv om man lige havde gjort det hele det ene sted, kunne man ikke dele prøverne med det andet sted? Kunne platformene ikke dele oplysningerne, kunne man så ikke bare printe oplysningerne ud og maile dem til det andet sted? Ville man ikke dele? I givet fald hvorfor? Samme småligheder som ovenfor beskrevet?

Personen er ikke mere, men måtte igennem masser af udmattende prøver, der kunne være undgået.

Æret være dit minde.