Min Mening: Gør fiskerlussingen til en vælgerlussing

Med dårlig samvittighed over for anden gang i år at rejse med fly til fjerne destinationer, hvad der dog ikke har stoppet os, er vi her på Kreta i Grækenland, min søster og jeg.

Har tænkt meget på en herlig person, Egon, jeg kendte, som blev torpederet syd for Kreta i et Mærskskib, som han og den øvrige besætning overgav til englænderne under anden verdenskrig.

De sejlede videre for englænderne, klarede at blive ramt af tyske bomber to gange, men gik ned, da de blev ramt tredje gang. Dog reddede de livet og kom hjem til Danmark. Hvordan de kom hjem, fik jeg ham aldrig til at fortælle.

Æret være dit minde, Egon, du er ikke glemt.

Man kan læse om ham og andre danske sømænd i bogen: De sejlede bare. Her mærkes stadig lokalbefolkningens vrede over alle de, der blev dræbt og alt det, der her blev ødelagt af tyskerne under 2. verdenskrig. Og ikke mindst deres vrede over tyskernes manglende betaling af krigserstatning. Uhyggeligt, det er den slags vrede, der starter krige, frygter jeg.

Underligt at være her i demokratiets vugge. Ikke mindst i denne tid, hvor demokratiet er under så voldsomme angreb:

En amerikansk præsident, der lyver, manipulerer og guderne må vide, hvilke andre uhyrligheder han er sluppet og slipper afsted med.

Husk også hans børn, der synes, det er ok at skyde truede dyrearter.

En russisk præsident, der lider af samme fejl og et stadigt stigende begær efter mere land, mere magt. Og som i øvrigt også har skudt truede dyrearter.

En prins i et styre, der med foragt for al menneskelighed er i stand til slå et menneske ihjel i et andet land, og andre ledere lader ham eller dem slippe afsted med det. Og prinsen undertrykker også kvinder.

En russisk præsident, der myrder sine systemkritikkere og andre i andre lande, bruger internetrobotter, internettrolde, hackere med mere i forsøget på at påvirke alle mulige valg, og på den måde sætter demokratiet ud af funktion.

Man gør sig til herrer over liv og død med foragt for de mennesker, der ikke er enige med dem.

En anden præsident, der myrder løs af egne borgere og lader andre; politi med flere gøre det samme. For at udrydde narkotika, som selvfølgelig er en modbydelighed, men det undskylder ikke massemord, lystmord?

Et Kina, der søger større magt over alle andre, som myrder og på anden vis knægter sine minioreter.

Demokratiet angribes af korrupte, begærlige, magtsyge politikere, hvilket truer både vores lovgivning, vores demokrati og menneskerettighederne.

Magtsyge, begærlige finansfolk, der har brudt lovgivninger, almindelig menneskelig anstændighed og ordentlighed.

Vi såkaldt almindelige mennesker lever efterhånden i et parallelsamfund, hvor vi via kæmpe skattebetalinger finansierer skattelettelser, kæmpebonusser med mere til de personer, der lever i den anden verden, hvor man ikke tager hensyn til hverken lovgivning, menneskerettigheder eller ligeret for loven.

Man lever i overflod, mens mennesker, de betaler beskydningen af, dør af sult, kolera m.m.

En parallelverden, hvor man tildeler sig selv særfordele som tidligere pension, flere frynsegoder, hvor man klart skelner mellem dem og os, os - vi skaffedyrene, der finansierer alt fra deres underbukser til Louboutinsko til 10-15.000 kroner per par.

Lad mig sige som John Jørgensen: Jeg vil ikke ha' det!

Lad os alle gøre hans fiskerlussing til en vælgerlussing og kæmpe for demokrati, ytringsfrihed og menneskerettigheder.